Quando è nato davvero Gesù? La vera data in una pergamena

Nella tradizione comune si è soliti credere che Gesù sia nato il 25 dicembre, motivo per cui festeggiamo il Natale. Nella realtà, tuttavia, sono in molti a ritenere che il 25 dicembre sia una data convenzionale, decisa dall’Imperatore Costantino per sostituire il culto del Sol Invictus, che vigeva all'epoca, con una festività cristiana.

Allora quando è nato veramente Gesù?

La scoperta dai rotoli di Qumran

Scoperti nel secolo scorso, i manoscritti di Qumran hanno confermato che Gesù è veramente nato a dicembre. Notizia che ha modificato la convinzione secondo cui la data del 25 dicembre fosse solo una convenzione per mettere d'accordo cristiani e fedeli di altre religioni presenti a quel tempo nell'impero romano.

Gli antichi papiri, rinvenuti a Qumran (Cisgiordania) nel 1947, a poca distanza dal Mar Morto, avrebbero fornito alcune importanti prove che si sono rivelate d'aiuto per gli studiosi. Fondamentali, in tal senso, il cosiddetto Calendario liturgico di Qumran e il Libro dei Giubilei, risalente al II secolo a.C.

A ragionare sulle date e a fornire qualche risposta circa il mistero della nascita di Gesù è stato Shemarjahu Talmon, docente presso la Hebrew University di Gerusalemme. Talmon ha inoltre ricavato dal Nuovo Testamento delle informazioni che, se incrociate, potrebbero fornire ulteriori conferme sulla data del 25 dicembre.

La conta dei mesi grazie al Vangelo di Luca

Nel Vangelo di Luca si parla delle due annunciazioni dell'Arcangelo Gabriele, la prima a Zaccaria, padre di Giovanni il Battista, la seconda a Maria, madre di Gesù.

A Zaccaria, l'angelo annunciò la nascita di un figlio malgrado l'età avanzata e la sterilità della moglie Elisabetta. L'annunciazione a Zaccaria, riferiscono le scritture, avvenne quando questi era sacerdote della classe sacerdotale di Abia e stava svolgendo le sue funzioni nel Tempio. Nel Libro dei Giubilei trovato a Qumran viene rivelato che la classe di Abia accedeva al Tempio nella settimana fra il 23 e il 30 settembre. Contando i 9 mesi necessari per una comune gravidanza, il Battista nacque dunque intorno al 24 giugno, e sarebbe dunque confermata la data indicata dalla chiesa.

Si arriva quindi all'annunciazione a Maria, che si verifica quando la cugina Elisabetta è incinta di 6 mesi. Sarebbero dunque confermate la data dell'Annunciazione (25 marzo) e della nascita di Gesù, venuto al mondo 6 mesi dopo Giovanni il Battista, il 25 dicembre.