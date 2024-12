Quando il sesso non è il fine

Ascolta ora 00:00 00:00

Gentile Signora Braghieri, vorrei proporre anch’io una modestissima testimonianza inerente il «mare magnum» del sesso e dell’amore. Credo che non esistano regole in proposito né schemi fissi, varianti e variabili sono infinite... io per esempio credo di rappresentare una rarità. Quando sento racconti da cui emerge un’estrema facilità nel giungere al «dunque» con una donna resto allibito: per me il contatto intimo è sempre stato il punto d’arrivo di un percorso lungo e complicato, pur essendo stato - oggi sono un pensionato - un ragazzo di bell’aspetto, che quindi suscitava piuttosto spesso interessi femminili. Non mi vergogno a dire (altre sono le cose di cui ci si deve vergognare) che ho fatto l’amore solo con tre donne e che la prima volta avevo 28 anni. A volte c’era la persona giusta, ma non era giusto il momento, altre volte era il momento giusto ma la ragazza non mi piaceva fisicamente e non riuscivo a... chiudere un occhio, fatto sta che la condizione di single senza una vita affettiva e sessuale ha caratterizzato buona parte della mia gioventù, al punto che talora ero sospettato di omosessualità pur essendo eterosessuale al 101%. Poi finalmente, quand’ero ormai ben oltre la trentina, ho incontrato quella che sarebbe diventata mia moglie e i problemi si sono sciolti come neve al sole.

La saluto con cordialità

Eugenio



Certo Eugenio che non deve vergognarsi di aver avuto «solo» tre donne nella vita. Non ho mai letto da qualche parte che ci sia un numero consigliato o un punteggio minimo da raggiungere. In più, se c’è una cosa imperscrutabile nella vita di ognuno, è proprio la sessualità. Magari non averne una turbolenta e perennemente insoddisfatta è già un primo passo verso l’equilibrio. Inoltre scrive che una volta incontrata sua moglie, tutti gli aspetti che, della vicenda, trovava «spigolosi», sono scomparsi come per magia. Diverso sarebbe stato se questo ambito della vita avesse continuato a crearle disagio e preoccupazione. O peggio ancora frustrazione. Non è detto che quelli che collezionano lenzuola disfatte vivano il sesso meglio di chi, nella vita, si è focalizzato su un numero inferiore di partner. E un’altra cosa che credo di aver compreso è che il sesso è noiosissimo se sprovvisto di immaginazione.

E che, soprattutto, a un certo punto della vita si debba essere in grado di sublimarlo e passare ad altro. La famosa pace dei sensi. Molti spasmodici dell’amplesso magari raggiungeranno la pace. I sensi non li hanno mai raggiunti.