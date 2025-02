Quando si perde un'amicizia per amore

Ascolta ora 00:00 00:00



Beh la questione dell’amicizia è delicata quanto quella dei rapporti d’amore. E le due cose sono strettamente collegate. Poi interviene il lavoro! L’amicizia con un mio caro amico iniziata nei banchi del liceo da quando poi si è sposato (ed è diventato un importante professionista!) si è raffreddata. Gli incontri si sono diradati e hanno preso le sembianze delle cene d’affari prive di quella sensibilità e complicità che caratterizzava la nostra amicizia. Pian piano ci siamo ridotti a scambiarci gli auguri a Natale e per Pasqua e per i relativi compleanni... Sarà che non sono diventato un prestigioso professionista?

Pier Paolo

- - - - -

Caro Pier Paolo, è tristissimo quando le vecchie amicizie (che poi, ne esistono altre? Secondo me no, per definizione non esistono «nuovi» amici) finiscono. Le persone che iniziano a frequentarsi a un certo punto della vita possono incorrere in fraintendimenti, entusiasmi iniziali e successive delusioni, contrasti mentre prendono le misure le une delle altre... Ma con gli amici d’infanzia, gli amici di sempre, si hanno necessariamente un terreno e una memoria comuni. Per questo trovo sia un’amarezza prendere, a un certo punto, strade diverse. Mi sembra ancora più avvilente dover pensare che un amico ci abbia lasciati indietro perché nel frattempo ha fatto più carriera di noi. Ma credo che se fosse stato quel tipo di persona, lei se ne sarebbe reso conto ben prima. E non avrebbe avuto il bene della sua amicizia per tanti anni, suppongo. A mio avviso non ci si può confondere in maniera così grossolana con un amico di lunga data mentre, per esperienza personale, posso dirle che è molto più facile che la ragione del vostro allontanamento sia data dal matrimonio. Non dall’istituzione in sè, ovviamente. Quanto piuttosto, forse, dalla moglie del suo amico. Ecco, l’unico caso in cui si può dire di non conoscere una persona che si frequenta da sempre è quando questa persona si innamora. Spesso diventa altro. E noi non possiamo farci nulla. È ingiusto, è sbagliato, ma talvolta succede. Questo perché ci sono due tipi di individui al mondo: quelli che innamorandosi restano gli stessi di sempre e quelli che cambiano radicalmente.