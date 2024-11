Quanti anni si può vivere al massimo? Uno studio ora lo rivela

Quanto può essere in grado di vivere l'essere umano? Qual è la durata massima della sua vita? La riposta forse esiste, e l'avrebbe trovata un team di ricercatori della società biotecnologica di Singapore Gero e del Roswell Park Comprehensive Cancer Center di Buffalo (New York). Servendosi dell'intelligenza artificiale, i professionisti hanno esaminato i dati clinici di centinaia di migliaia di volontari e in questo modo sono riusciti ad arrivare a quella che dovrebbe essere l'età massima di un essere umano.

Lo studio, pubblicato su Nature Communications, ha ovviamente destato grande interesse. Sono tanti i casi di soggetti ultracentenari che hanno raggiunto i record di longevità, ma sino ad oggi nessuno aveva mai provato a calcolare fino a quanto un essere umano è effettivamente in grado di vivere. Secondo questa ricerca, sarebbe la perdita della capacità di guarigione a stabilire il limite ultimo. I ricercatori hanno valutato una serie di fattori, come l'età raggiunta, le conseguenze lasciate dalle malattie sul corpo umano, gli stili di vita e la capacità dell'organismo di rigenerarsi. Alla fine di questa lunga ricerca, il risultato è che la vità massima dell'uomo può arrivare a 120 -150 anni, quando il nostro corpo perde le capacità di guarigione. "La perdita di resilienza osservata anche negli individui più sani e che invecchiano con maggior successo potrebbe spiegare perché non vediamo un aumento evidente della durata massima della vita, mentre l’aspettativa media della vita è cresciuta costantemente negli ultimi decenni. Questo lavoro dimostra che occorre sondare diversi aspetti della senescenza e della fragilità per produrre forti interventi contro l’invecchiamento. Estendere la durata della vita solo prevenendo o curando le malattie senza intercettare il processo di invecchiamento, non sarà possibile" , è quanto dichiarato dal team di scienziati.

Gli scienziati ipotizzano che grazie allo sviluppo di determinati farmaci, capaci di rallentare il processo di invecchiamento, si potrebbe arrivare anche a 200 anni, ma ovviamente è tutto da dimostrare. Si tratta di un percorso, quello della longevità umana, appena cominciato, e che richiederà del tempo prima di raggiungere risultati concreti. Gli esperti sono convinti che prima dell'inizio del prossimo millennio sarà raggiunto il record di persona più anziana del mondo.

Ad oggi, il record lo detiene , morta a 122 anni nel lontano 1997. Lo scorso mese di agosto, invece, è scomparsa la persona vivente più anziana del mondo, ossia Maria Branyas Morera, deceduta all'età di 117 anni.