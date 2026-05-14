Da quasi cinquant’anni al fianco dei bambini malati

Per un bambino e per la sua famiglia, l'ospedale non è mai solo un luogo di cura. È un tempo sospeso, fatto di attese che sembrano eterne, di giornate che cambiano ritmo, di emozioni che spesso non trovano parole. È qualcosa che entra nella vita e si impara ad abitare poco alla volta, cercando nuovi equilibri. È proprio in questo spazio che prendono forma alcune delle attività dell'Associazione per il Bambino Nefropatico (ABN ETS). Nel reparto di Urologia Pediatrica del Policlinico di Milano, per esempio, l'associazione supporta il progetto di arteterapia condotto dalla dottoressa Caterina Ansuini. Qui il disegno, il colore, la materia diventano per i bambini un modo per raccontarsi, per dare forma a paure e pensieri difficili da dire ad alta voce. La stessa attenzione si ritrova nella ricerca: Salus per Aquam è il progetto coordinato dal dottore Gianluigi Ardissino, che nasce dall'idea che anche un'abitudine come bere più acqua possa aiutare a prevenire, fin dall'infanzia, problemi importanti come l'ipertensione. Un lavoro silenzioso ma concreto, che apre nuove forme di prevenzione. E poi ci sono i luoghi in cui tutto questo accade, come la sala d'attesa del reparto di Nefrologia Pediatrica del Nuovo Policlinico, che nascerà grazie al progetto Playground: una collaborazione tra Douglas e Interparfums, insieme ad ABN ETS e al Policlinico di Milano, pensata per rendere l'attesa dei piccoli pazienti più serena. Lo spazio sarà accogliente e avrà aree dedicate alla lettura e al gioco, pensate per stimolare creatività e benessere emotivo. Perché quando le terapie richiedono visite frequenti, l'attesa ha bisogno di essere vissuta con più leggerezza. E questi sono solo alcuni dei progetti recenti che ABN ETS, da quasi cinquant'anni, contribuisce a creare e sviluppare nei reparti pediatrici del Policlinico di Milano, oltre a servizi e ricerca, per stare vicino ai bambini lungo il percorso di cura.

Destinare il 5x1000 ad ABN ETS non costa nulla, ma aiuta alcuni bambini ad avere più tempo per giocare e per vivere. Info: codice fiscale 80136970151; firma nella casella Sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS; www.abn.it.