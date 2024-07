Moneta da 2 Euro vale una fortuna: ecco di quale si tratta

Ascolta ora 00:00 00:00

Fra i pezzi largamente richiesti dagli appassionati di numismatica c'è sicuramente una moneta da 2 Euro ritenuta davvero speciale, dal momento che è stata emessa per celebrare un evento di grande rilevanza. Stiamo parlando dei 2 Euro dedicati alla principessa Grace Kelly di Monaco, e al 25esimo anno dalla sua scomparsa. Un pezzo rarissimo che può valere davvero molto.

In memoria della Principessa Grace

Statunitense di Filadelfia, Grace Kelly lasciò gli Stati Uniti e la sua gloriosa carriera di attrice (fu musa del regista Alfred Hitchcock) per sposare il principe Ranieri III di Monaco. Madre del principe Alberto, di Carolina e Stefania, fu molto amata dal popolo monegasco, che ancora oggi la ricorda. Grace Kelly morì a Monaco il 14 settembre 1982 dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale.

In occasione del 25° anniversario dalla scomparsa della principessa, il principato di Monaco ha voluto ricordarla con una moneta da 2 Euro a lei dedicata. Una moneta con tiratura ovviamente molto limitata che riporta da un lato il profilo di Grace Kelly. Questo pezzo, dunque, è entrato a far parte di quella serie di monete considerate di rare e di pregio. Il suo valore è naturalmente più alto rispetto a quello nominale, perché non è facile trovarlo. In questo caso, dunque, a rendere speciale questo pezzo non è un errore di conio, quando piuttosto la sua particolarità. Pare inoltre che siano stati prodotti solo 20mila pezzi.

Quanto vale la moneta

A quanto risulta, tra il 2007 e il 2014 i 2 Euro dedicati a Grace Kelly valevano circa 120 euro. La moneta in questione è stata rilasciata nell'anno 2007 e nella faccia dell'effige riporta anche la scritta "Monaco". Sotto i capelli della Principessa ci sono le iniziali dell'artista, ossia R.B.Baron.

Col passare degli anni, la cifra ha cominciato a

salire, considerata la richiesta del pezzo. Ad oggi, il valore della moneta si aggira intorno la prodigiosa cifra di. Ma c'è stato chi, per ottenerla, è arrivato a sborzare anche 6mila Euro.