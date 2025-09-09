Queste scarpe valgono quasi 30mila euro. Ecco perché

Un vero e proprio gioello quello proposto in asta su Catawiki, piattaforma pensata per l'acquisto e la vendita di oggetti speciali e da collezione: sul sito è infatti comparso un paio di scarpe molto speciali, appartenute al grandissimo campione Michael Jordan. A quanto pare il valore di queste calzature si aggira intorno ai 30mila euro.

Nell'annuncio si legge: "Questa sneaker Air Jordan 7 Hare originale, numerate #23 su 23 con certificato di autenticità, è una delle sneaker più iconiche di Michael Jordan e dei Looney Tunes" . Si tratta infatti del modello Air Jordan 7 Retro Hare. Questo tipo di scarpe venne rilascito su mercato nel 1992, quando Jordan incantava con i suoi successi in NBA. Non solo, per l'occasione ci fu una campagna pubblicitaria in cui il grande cestista compariva insieme a Bugs Bunny, cosa che portò poi alla realizzazione del fortunato film Space Jam. Per molti queste calzature sono davvero qualcosa di unico, speciale e iconico.

Come se ciò non bastasse, il modello messo in asta su Catawiki è anche autografato da Jordan. La firma è stata naturalmente autenticata da Upper Deck, società che si occupa di controllare e verificare tutti gli oggetti speciali legati al campione.

" Questo modello ha abbattuto i confini tra performance, celebrità e intrattenimento trasformando una scarpa da basket in un simbolo globale riconosciuto ovunque ancora oggi ", è quanto dichiarato da Gustavo Radesca, esperto di Catawiki che si occupa proprio di stimare i memorabilia sportivi. Il prezzo è stimato intorno ai 24mila e i 29mila euro.

