Questi vinili possono valere più di 100mila euro: ecco quali sono

Il mondo del collezionismo è molto vario, e fra i pezzi ricercati dagli amanti degli oggetti rari e preziosi troviamo anche alcuni vinili. Ci sono dei pezzi, infatti, che possono raggiungere cifre astronomiche.

Per comprendere il fenomeno del vinile bisogna ragionare sulla situazione attuale: se da un lato viviamo nell'epoca delle piattaforme streaming, troviamo per contro sempre più appassionati di musica vintage. In molti desiderano, oggi più che mai, poter "toccare" un vecchio disco, prima di ascoltarlo. Da qui la riscoperta dei vecchi e affidabili giradischi, e dei vinili. Ecco perché, prima di gettare i dischi tenuti in soffitta, sarebbe meglio dare una controllata, perché potrebbero esserci delle sorprese. Attenzione, dunque, ai dischi ereditati da genitori e nonni. Alcuni pezzi datati anni '60 possono arrivare a rendere fino a 100mila euro.

Quali sono, quindi, i dischi più richiesti dai collezionisti? Due pezzi da collezione, e si fa presto a comprenderne il motivo, sono legati ai Beatles, simbolo indiscusso della musica pop. La band ha lasciato alla storia ben 13 album, e fra questi troviamo dei preziosi gioielli. Stiamo parlando delle copie di Yesterday and Today, ovviamente con copertina originale, e Love Me Do, nella versione non editata. La copia di Yesterday and Today risulta particolarmente rara perché fu ritirata presto dal mercato, dal momento che all'epoca la copertina venne considerata troppo macabra per il pubblico. Oggi una copia in vinile di Yesterday and Today o Love Me Do può valere fino a 100mila euro.

Ci sono poi vinili che raggiungono davvero cifre astronomiche. One Upon a Time in Shaolin, firmato da Wu-Tang Clan, è introvabile.

L'unica copia esistente è stata venduta nel 2015 alla cifra di. C'è poi il vinile di Do I Love You di Frank Wilson (1965): in questo caso si tratta di un pezzo molto ambito dai collezionisti. Una copia in buono stato può valere anche 27.500 euro.