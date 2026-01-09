Crans-Montana, "Cancellati video e foto la notte della strage": nuove accuse ai gestori del locale

L’inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana si arricchisce di nuove accuse. Secondo uno dei legali delle famiglie delle vittime, nella notte dell’incendio sarebbero stati cancellati video e fotografie dai profili social e dal sito web del locale Le Constellation, materiale che avrebbe mostrato carenze nei sistemi di sicurezza. Un dettaglio rivelato dal Corriere della Sera e che potrebbe complicare la posizione della coppia accusata di omicidio, lesioni e incendio colposo nell’indagine che riguarda il rogo costato la vita a 40 persone e che ha provocato 116 feriti. Oggi i gestori, Jacques e Jessica Moretti, vengono interrogati per la prima volta come indagati dagli inquirenti a Sion. Subito dopo la tragedia, infatti, i due erano stati ascoltati soltanto come testimoni. La loro iscrizione nel registro degli indagati è arrivata solo in una fase successiva, scelta che ha alimentato critiche sulle modalità e sui tempi dell’azione giudiziaria.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, era apparso chiaro fin dall’inizio che nel locale non fossero presenti adeguati sistemi antincendio e che non venissero rispettate le misure di sicurezza di base. Nonostante ciò, non sono state adottate misure cautelari nei confronti dei gestori, che non sono stati arrestati né hanno subito il sequestro dei beni.

I video cancellati

L’avvocato Romain Jordan ha parlato apertamente di possibile "distruzione di prove", sostenendo che mentre l’incendio divampava, tra le 3 e le 6 del mattino qualcuno avrebbe provveduto a bloccare il sito e gli account Facebook e Instagram del locale. Profili che, secondo il legale, contenevano immagini e filmati utili a documentare le carenze nella sicurezza.

I controlli

Sulla gestione dell’inchiesta pesa anche la questione dei controlli amministrativi. Il Comune, responsabile delle verifiche nei locali aperti al pubblico, ha consegnato alla magistratura un dossier dal quale emergerebbe che dal 2020 non sarebbero stati effettuati controlli a Le Constellation. Una circostanza che solleva non pochi interrogativi. Non solo. Al centro delle critiche c’è anche la procuratrice generale del Vallese, Bèatrice Pilloud, accusata da più parti di un approccio eccessivamente prudente. Alla magistrata viene contestato anche di aver affidato un fascicolo così complesso a quattro procuratori, occupandosi personalmente dei rapporti con i media anziché dirigere in prima persona l’inchiesta.

Per il

momento, davanti all’abitazione dei Moretti staziona un’auto della polizia. Una presenza che, secondo quanto riferito, servirebbe più a proteggerli dall’assedio dei giornalisti che a sottoporli a un reale controllo giudiziario.