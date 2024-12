"Questo indumento è pericoloso", ecco cosa non mettere mai in aereo. Cosa dice l'esperto

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono degli indumenti che non si dovrebbero mai indossare quando si viaggia in aereo. A dirlo è un'esperta di aviazione, vale a dire la giornalista e scrittrice Christine Negroni.

Sonsiglia caldamente alle altre donne di indossare i leggings durante la tratta, perché potrebbero costituire un importante rischio. Secondo l'autrice, infatti, questo particolare indumento, molto amato dalle donne per la sua praticità, rientra fra le cose più pericolose che un passeggero potrebbe indossare in caso di emergenza a bordo.

Evitare fibre sintetiche

In un suo recente libro Negroni ha descritto ed esaminato i più grandi disastri aerei avvenuti nel mondo, arrivando a fare delle sue considerazioni. Fra queste, la scrittrice esperta di viaggi ha effettivamente espresso preoccupazione per quanto riguarda l'uso dei leggings. Questi potrebbero rivelarsi fatali in caso di incidente.

" Potresti dover scappare attraverso un incendio in cabina o potrebbe esserci un incendio separato a terra una volta sceso dall'aereo" , elenca l'autrice. " Tutte adesso indossano pantaloni da yoga sugli aerei, ma io evito tutte le fibre artificiali perché hanno più probabilità di bruciare e attaccarsi alla pelle in caso di incendio. Consiglio a tutti di indossare abiti di cotone o qualsiasi cosa fatta di fibre naturali ", aggiunge, come riportato dal The Sun.

Ma non finisce qui. Secondo Christine Negroni certi passeggeri dovrebbero perdere l'abitudine di togliere le scarpe durante il viaggio. " Una delle cose migliori che le persone possano fare è indossare le scarpe per il decollo e l'atterraggio. Questo non è ancora richiesto da molte compagnie aeree e penso che dovrebbe esserlo. Se scappi da un aereo, il pavimento potrebbe essere molto caldo o freddo, potrebbe essere coperto di petrolio o in fiamme, o in un campo di mais: non vorrai certo essere a piedi nudi ", fa notare l'esperta.

La Negroni consiglia scarpe da ginnastica, assolutamente da privilegiare rispetto alle scarpe col tacco. I tessuti, ribadisce, dovrebbero essere naturali, meglio se larghi e ariosi.

Da evitare le. La donna consiglia inoltre di fare sempre attenzione durante il decollo e l'atterragio, poiché si tratta di fasi delicatissime. Molti degli incidenti più gravi, infatti, avviene proprio in uno di questi due momenti.