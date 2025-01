Raccomandata con codice 618: ecco cosa significa e cosa dobbiamo aspettarci

Ascolta ora 00:00 00:00

Ricevere una raccomandata genera sempre un po' di ansia, perché ci sono delle volte in cui non sappiamo cosa aspettarci. Il pensiero va subito a una multa, oppure a una cartella esattoriale. Prima di andare nel panico, la cosa migliore da fare sarebbe quella di verificare chi può essere il mittente, e ciò è possibile leggendo il codice associato all'avviso.

Per quanto ormai molta della posta viaggi via Pec, la raccomandata con avviso di ritorno rimane una scelta irrinunciabile, specie perché è accessibile a tutti, anche a chi non è molto pratico con i computer. In caso di destinatario assente, inoltre, il postino può lasciare un avviso, una sorta di scontrino con tanto di codice a barre. Una volta ricevuto l'avviso, è possibile individuare il mittente leggendo le prime tre cifre del codice.

Uno dei codici ricorrenti è il numero 618.

Il codice della raccomandata, come abbiamo visto, permette di identificare la tipologia di comunicazione. Le prime tre cifre sono sufficienti per avere la risposta che cerchiamo. Il codice 618 si riferisce a una raccomandata proveniente da un privato. Possono essere banche, istituti di credito o società finanziarie. Non solo. Potrebbe anche essere la lettera inviata da un avvocato, o da un datore di lavoro. Insomma, si tratta di un range piuttosto ampio. Una cosa è certa, il codice 618 non indica un atto notificato mediante ufficiali giudiziari.

Una raccomandata con codice 618 può riguardare una comunicazione relativa al mancato pagamento del bollo auto, oppure può essere un richiamo inviato dalla concessionaria. Può indicare anche l'invio di una nuova carta di credito, oppure la mora per il mancato pagamento di una fattura. La comunicazione può riguardare anche il recupero di crediti, o l'invio di un assegno di rimborso. Può anche essere una diffida inviata mediante avvocato.

Una volta ricevuta la comunicazione della giacenza, è possibile recarsi alle Poste per ritirare la comunicazione. Si hanno 30 giorni di tempo a partire da quando abbiamo ricevuto l'avviso. Alla scandenza del periodo concesso, la raccomanda tornerà indietro. Nel caso in cui non ci si possa presentare presso l'ufficio postale è possibile delegare qualcun altro.

Basta compilare il form specifico per la, oppure scrivere un documento di proprio pugno in cui si indicano le generalità del delegato. Quest'ultimo dovrà presentarsi con il documento d'identità del delegante.