Raccontateci con una foto il miracolo della Natività

La casella di posta della redazione è stata letteralmente presa d'assalto. Sono già arrivate decine di mail con i vostri scatti, tutti bellissimi, che ci dimostrano quanto lo spirito del Natale sia ancora vivo.Alla faccia della sinistra woke che vorrebbe imbavagliarlo. E allora continuate a inviare le fotografie dei vostri presepi all'indirizzo segreteria@ilgiornale.it per dimostrare ai progressisti che non c'è nulla di più miracoloso del Bambinello nella mangiatoia.
