Da GTA 6 a Lords of the Fallen 2: ecco tutti i giochi più attesi nel 2026

Oggi si chiude un 2025 pregno di uscite di altissimo livello. Da Clair Obscure: Expedition 33 a Battlefield 6, da ARC Raiders a Europa Universalis 5, i fan di ogni genere videoludico hanno avuto di che giocare nel corso dei 12 mesi appena trascorsi. E anche il 2026 si preannuncia denso di prodotti interessanti, capaci di intercettare le diverse sensibilità e passioni di una platea sempre in crescita e che, tra nuovi titoli, reboot e riscoperte di saghe storiche, si preparano a lasciare il loro segno nella storia dei videogiochi. Ne abbiamo selezionati sei che hanno attirato la nostra attenzione fin dai primi trailer. Molti non hanno ancora una data d'uscita precisa, ma sono comunque da tenere d'occhio, anche solo per rattristarsi di un rinvio dell'ultimo minuto.

Arknights: Endfield

Spin-off del tower defense Arknights, uscito nel 2019, Endfield è un gioco di ruolo action free-to-play con meccaniche gacha, che si prepara a sfidare i colossi del genere come Honkai: Star Rail, Wuthering Waves e Genshin: Impact. Da ciò che è stato mostrato fino ad ora, si nota immediatamente la cura nei dettagli per quanto riguarda ambientazioni e, soprattutto, i personaggi, i fiori all'occhiello di questa tipologia di giochi. Oltre all'esplorazione del pianeta Talos-II, strutturato in regioni con ambientazioni diverse e dove ci si potrà muovere liberamente, i giocatori dovranno anche costruire le fabbriche del SIA e guidare l'espansione e la crescita delle Endfield Industries, con meccaniche che ricordano quelle di giochi come Factorio. Un'aggiunta di gameplay interessante che differenzia il prodotto dai suoi concorrenti e che, unito a tutto il resto del pacchetto, potrebbe farlo svettare su molti di loro. L'uscita è prevista per il 22 gennaio.

Tides of Annihilation

Un titolo che unisce una Londra post apocalittica al mito arturiano. I giocatori vestiranno i panni di Gwendolyn, personaggio mitico della saga del re di Camelot e unica sopravvissuta di un'invasione ultraterrena che ha distrutto la capitale britannica. Il suo obiettivo è trovare il Sacro Graal per salvare sua sorella, sanare il mondo e vendicarsi dei semi-dei di Avalon. Un cocktail molto interessante, in cui è mescolato anche un gameplay action frenetico, con la protagonista capace di evocare in battaglia i cavalieri della Tavola Rotonda, combattimenti con boss avvincenti, mostri giganti, viaggi tra mondi paralleli, elementi di role-play e ambientazioni dettagliate da esplorare e ricche di segreti. Insomma, un titolo da tenere d'occhio, anche se non ha ancora una data di uscita precisa. E poi, la protagonista è doppiata da Jennifer English, la voce di Cuorescuro (Baldur's Gate 3) e Maelle (Expedition 33). Una favorita della community e - stando ai meme, che però non sbagliano - i giochi con lei nel cast sembrano destinati a vincere il GOTY.

Lords of the Fallen 2

Seguito del soulslike uscito nel 2023 e a sua volta un reboot dell'originale rilasciato nel 2014. Per il momento sono stati rilasciati due trailer, in cui si può notare che gli sviluppatori hanno mantenuto i toni estremamente dark e fortemente religiosi del precedente capitolo. In più, sono state aggiunte le esecuzioni in stile Doom, sanguinolente e brutali. Risulta evidente anche una varietà maggiore di boss, almeno tra quelli mostrati fino ad ora, che sembrano avere stili di combattimento completamente diversi e che richiedono approcci specifici. In più, gli sviluppatori hanno annunciato di aver introdotto un sistema per smembrare i nemici e che non si piegheranno ai dettami del politicamente corretto, tanto che nel titolo ci saranno personaggi femminili attraenti e con abiti succinti. Insomma, ce n'è sia per chi ama combattimenti viscerali e sia per chi punta ad avere un appagamento dell'occhio prima di ogni altra cosa. Anche per questo titolo, non si ha ancora una data di uscita precisa ma il rilascio nel 2026 è confermato. Sperando che non vi siano ritardi dell'ultimo minuto.

Valor Mortis

Un altro soulslike, questa volta però in prima persona. Il titolo è sviluppato da One More Level, il team dietro a quei due piccoli capolavori di Ghostrunner e Ghostrunner 2, ed è ambientato in una versione alternativa dell'Est Europa del 19esimo secolo, dove le continue guerre di Napoleone hanno causato la comparsa di una piaga soprannaturale. Il protagonista, William, è un soldato britannico nella Grande Armée dell'imperatore francese, riportato in vita e costretto a combattere contro i suoi vecchi compagni, tramutatisi in mostri non-morti, mentre cerca di scoprire il mistero dietro alla sua resurrezione e alla diffusione di questa strana malattia. Oltre a spada e pistola, nel corso della storia i giocatori sbloccheranno anche poteri magici chiamati "trasmutazioni", simili ai plasmidi di Bioshock. Il combattimento ricorda molto quello di Ghostrunner, con parate, schivate e contrattacchi che necessitano di un ottimo tempismo. Le premesse per un titolo di alto livello ci sono tutte, a partire dall'ambientazione insolita ed esplorata per la prima volta in un gioco del genere.

Dawn of War 4

Il ritorno in grande stile della saga di giochi strategici in tempo reale ambientati nell'universo di Warhammer 40.000. Dopo un mediocre terzo capitolo, questo inaspettato seguito promette di ispirarsi al capostipite della serie, il più amato in assoluto. I giocatori si troveranno di nuovo a comandare gli Space Marine del capitolo dei Corvi Sanguinari, impegnati a difendere Kronus - pianeta già visitato in passato - da orki e necron. Al loro fianco, gli Angeli Oscuri guidati dal primarca Lion El'Johnson in persona. All'uscita, oltre alle tre fazioni già citate, saranno disponibili anche i preti marziani dell'Adeptus Mechanicus, al loro debutto nella saga. Ogni schieramento avrà una campagna sua, per un totale di 70 missioni, e torneranno delle modalità molto amate dei capitoli precedenti come Ultima Resistenza e l'Army Painter. Non vediamo l'ora di poterlo provare con mano, anche qui nella speranza che non venga rinviato al 2027.

Grand Theft Auto 6

Chiudiamo in bellezza con un gioco che ormai è diventato un meme. GTA VI non ha bisogno di spiegazioni o introduzioni: lo conosciamo tutti e in tantissimi lo aspettano da anni, per la precisione dal 2013. I continui rinvii hanno generato fiumi e fiumi di polemiche, così come le voci secondo cui costerà ben 100 euro. Questo dettaglio non è mai stato confermato, e fonti interne a Rockstar hanno smentito, pur affermando che, probabilmente, il prezzo sarà superiore allo standard di 70-80 euro. L'uscita, ad oggi, è prevista per il 19 novembre 2026, ma ormai non ci crede quasi più nessuno.

O meglio, i fan si aggrappano speranzosi all'idea che non vi saranno altri rinvii, ma sono ormai disillusi. E vi è sempre il timore serpeggiante che un gioco rimandato tante volte, come successo molto spesso in passato,che, in questo caso, sono ovviamente fuori scala.