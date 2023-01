"Il regaletto ha creato bamboccioni". L'anziano stende Conte sul reddito grillino

Incalzato e zittito sul reddito di cittadinanza. Tra i banchi del mercato romano di San Giovanni di Dio, Giuseppe Conte ha dovuto confrontarsi con la realtà. L'impatto per l'ex premier è stato raggelante: prima si è imbattuto nella diffidenza di un commerciante al quale voleva pagare le arance col pos, poi ha dovuto rispondere alle sferzanti critiche di un anziano sul sussidio grillino. Mentre prendeva parte a un'iniziativa a sostegno della candidata regionale 5S Donatella Bianchi, il leader del Movimento è stato infatti avvicinato da un signore che, in modo schietto, lo ha rimproverato sugli effetti negativi del reddito di cittadinanza. Per l'ex avvocato del popolo (a quanto pare ormai lontano da quest'ultimo) una doccia ghiacciata.

Rdc, il cittadino smonta Conte

" Se uno regala soldi a chi non ha mai versato... ha mandato in stracci tutto. Ha creato discoccupazione e bamboccioni, solo quello. Questo qui forse non si rende conto ", ha commentato l'aziano cittadino, rivolgendosi proprio a Giuseppe Conte davanti al banco della macelleria. L'ex premier, bacchettato in quel modo, ha lì per lì mostrato un certo disappunto ma l'interlocutore non ha desistito. Anzi, ha rincarato la dose e ha pure rivelato di essere un elettore deluso dal politico pentastellato. " Non siete capaci, scusate. Io un tempo l'ho pure votata ma adesso no. Adesso m'è bastato! ", ha affermato il pensionato, puntando il dito verso l'interlocutore. Il siparietto è stato catturato da un video dall'agenzia Dire.

"Ormai c'è gente col regaletto"

Così, dopo la doccia ghiacciata, nel mercato rionale all'ex premier è stato offerto pure un bagno di realtà. " Guardi che quelli che cercano personale ormai non lo trovano perché c'è gente che ormai ha il regaletto ", ha rimproverato il polemico cittadino, riferendosi proprio al sussidio di Stato. E Conte? Tradendo un certo imbarazzo, ha tagliato corto: "Lei ha visto troppe trasmissioni Mediaset, si fidi, perché la realtà è completamente diversa... ". E ancora: " Vi hanno bombardato di trasmissioni su Mediaset, hanno fatto una guerra mediatica. Ma non è così, la gente vuole lavorare ". Una risposta offensiva, a nostro avviso. " Ma neanche per idea ", ha infatti ribattuto il pensionato.

L'imbarazzante replica di Conte

L'ex premier, che si trovava in quel luogo proprio per parlare con la gente comune, avrebbe potuto confrontarsi con quelle obiezioni puntuali, che peraltro rispecchiano il pensiero di molte persone. Imbarazzante poi quel riferimento alle trasmissioni Mediaset, ree - secondo il leader pentastellato - di raccontare una realtà diversa da quella della propaganda grillina sul reddito di cittadinanza. Già in passato, del resto, Conte aveva accusato alcuni talk show di evidenziare solo le irregolarità sulla percezione del sussidio e non gli aspetti positivi.

Infine facciamo notare che quelle trasmissioni saranno pure brutte e cattive, ma all'occorrenza anche lo stesso Giuseppi non disdegna di prendervi parte per essere intervistato.