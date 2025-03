"Risparmi da salvare". Ma occhio a chi vi chiama: cosa nasconde la telefonata

Ascolta ora 00:00 00:00

Intesa Sanpaolo ha lanciato l'allarme per una truffa in atto che sta sfruttando il suo nome per raggirare le ignare vittime. In queste ultime ore, infatti, i clienti del noto istituto di credito hanno ricevuto delle email in cui la banca li mette in guardia da eventuali telefonate effettuate da malviventi allo scopo di convincerli a spostare del denaro.

Stando a quanto denunciato da Intesa Sanpaolo, che ovviamente non ha niente a che fare con questo raggiro, dei falsi operatori stanno contattando gli utenti per convincerli a trasferire i loro risparmi in conti più sicuri. L'obiettivo è quello di far spostare il denaro in un conto realizzato ad hoc ed impossessarsi della cifra. Purtroppo qualcuno è caduto nell'inganno.

Il sistema usato dai ladri è ormai rodato. Una volta individuata la vittima, il criminale telefona, spacciandosi, in questo caso, per un operatore della banca Intesa Sanpaolo. Usando un tono agitato e urgente, informa il cliente di un imminente pericolo per poi sollecitarlo a spostare tutti i risparmi in un altro conto aperto a suo nome così da non perdere il denaro. Chi si lascia spaventare dal sedicente operatore, segue alla lettera tutti i passaggi, finendo col consegnare i propri risparmi, perdendone traccia.

Purtroppo questa truffa si sta rivelando piuttosto fruttuosa, perché sono in molti, specialmente anziani, a cadere nell'inganno. Una volta consegnato il denaro, è poi davvero difficile, se non impossibile, recuperarlo.

Intesa Sanpaolo si sta adoperando per avvisare i propri utenti del pericolo. "Ricorda che la banca non ti chiama mai per effettuare o autorizzare trasferimenti di denaro. Chiudi la telefonata e contatta direttamente tu la filiale digitale", raccomanda l'istituto di credito nella mail che sta inviando ai suoi clienti.

Le truffe, in questo periodo, stanno davvero dilagando, tanto

che il, organo incaricato della prevenzione e del monitoraggio continuo delle minacce informatiche, ha fatto sapere che nei primi giorni di marzo si sono già registrate 61 campagne fraudolente.