Abbonati
In evidenza
Attualità

Rispo e Paolantoni ricoverati nello stesso ospedale: l'incontro diventa virale

Ricoverati per motivi diversi nello stesso ospedale, Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni trasformano un imprevisto in un momento virale di comicità. Video, battute e tanta autoironia: la loro amicizia conquista il web. Ecco cosa è successo

A sinistra Patrizio Rispo, a destra Francesco Paolantoni (Foto video)
A sinistra Patrizio Rispo, a destra Francesco Paolantoni (Foto video)
00:00 00:00

Quella che sembrava una domenica da dimenticare si è trasformata in una scena esilarante, degna delle migliori commedie italiane. Patrizio Rispo, storico volto della soap Un Posto al Sole, e Francesco Paolantoni, amatissimo attore e comico napoletano, si sono ritrovati per puro caso nello stesso ospedale, e il loro incontro in corsia è diventato virale in poche ore.

L'incontro (inaspettato) in corsia

Due amici di lunga data, due ricoveri imprevisti e una buona dose di autoironia: la formula perfetta per trasformare un momento delicato in una parentesi comica. Rispo è arrivato in pronto soccorso a seguito di un tamponamento in auto, che gli ha causato un doloroso colpo della strega e una ferita vicino all’occhio, per cui ha ricevuto due punti di sutura. Una volta ricoverato, ha incrociato Paolantoni, già lì a causa di una diverticolite aggravata da una forte intossicazione alimentare.

Il resto è venuto da sé: battute, gag improvvisate e cellulari alla mano. "Ad una certa età gli amici non li trovi al mare… ma in ospedale", ha scherzato Rispo, riprendendo l’amico e mostrando la scena ai follower.

I video virali che hanno fatto il giro del web

I due attori hanno deciso di condividere il momento direttamente dai letti di ospedale, con una serie di video ironici pubblicati sui social. In uno dei più virali, Paolantoni, visibilmente provato e con un sondino nasogastrico, ironizza: "Una intossicazione alimentare mista a una sub-occlusione: ed eccomi qui", per poi concludere con un lungo e drammatico: "Mammaaaaaaaa!" che ha fatto scatenare le risate degli utenti online. Rispo, invece, ha mostrato l’occhio tumefatto, rassicurando i fan: "Domenica in ospedale… nulla di grave, solo piccoli acciacchi".

Come stanno oggi Rispo e Paolantoni

Fortunatamente, le condizioni di entrambi non sono gravi. Rispo ha confermato di avere solo qualche fastidio alla schiena e i punti vicino all’occhio, mentre Paolantoni ha spiegato che le cure stanno funzionando e che sarà dimesso a breve.

Per i tantissimi fan che li seguono da anni, è stato un sollievo vederli sorridenti e complici, anche in un contesto

poco piacevole. A dimostrazione che, a volte, la vera comicità nasce proprio nei momenti più inaspettati. E, come ha dimostrato questa piccola "rimpatriata" in corsia, l'amicizia resta la miglior medicina.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica