"Le risse dei capponi...". Mauro Corona distrugge Letta&Co

I capponi di Renzo di manzoniana memoria come metafora delle zuffe che dilagano a sinistra. Mauro Corona ha sfoderato persino un'allusione letteraria per disintegrare l'azione politica dei progressisti. Invitato a esprimersi sulle vicissitudini dell'opposizione in Italia, lo scrittore non è stato affatto tenero con Letta&Co., rimproverando i dem e i loro alleati di essere troppo distratti dalle loro beghe politiche e poco attenti ai problemi della gente comune.

"L'opposizione? C'è tra di loro"

" Ma c'è ancora un'opposizione? L'opposizione c'è, ma è tra di loro ", ha sentenziato Corona a Cartabianca, tradendo un certo fastidio per l'atteggiamento della sinistra. Da qui, l'efficace paragone letterario per descrivere la situazione: " Le risse dei capponi di Renzo e Lucia... ". In vena di reminescenze colte, poi, lo scrittore ha anche scomodato Dante Alighieri (lì per lì erroneamente confuso con il Vasari) e ha riproposto in chiave attuale una parafrasi del Canto XI del Purgatorio. " Credette Cimabue nella pittura tener lo campo, e ora a Giotto il grido... Credeva Enrico Letta nella politica di tenere il campo, ma adesso il grido è di Giorgia ", ha detto l'alpinista friulano, stigmatizzando le illusioni politiche dem.

Il graffio di Corona al Pd

Nel suo commento, come sempre a ruota libera e senza filtri, Corona ha anche fatto riferimento agli affanni dei progressisti per la designazione del prossimo capo del Pd. Tutti sforzi inutili, secondo il rupestre commentatore, almeno fino a quando la sinistra non tornerà a dialogare con la gente comune. " È inutile cambiare il segretario del partito, fare progetti con frasi roboanti che non hanno senso... Bisogna tornare casa per casa, porta a porta a dire alla gente 'da domani cerchiamo di aiutare gli operai, i poveri, i senzatetto' ", ha stigmatizzato Corona.

#Corona: "L’opposizione? È inutile cambiare il segretario del partito, bisogna tornare casa per casa, porta a porta a dire alla gente “da domani cerchiamo di aiutare gli operai, i poveri, i senzatetto” e non bisogna toccare la sanità". #cartabianca pic.twitter.com/NQeeQTHUHO — #cartabianca (@Cartabiancarai3) December 20, 2022