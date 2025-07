Ristorazione ospedaliera: la Vivenda Spa, azienda del Consorzio La Cascina, pronta a investire in Lombardia con oltre mille assunzioni programmate

Un investimento solido ed ambizioso, con oltre mille nuove assunzioni previste, e una struttura capace di fornire più di 13 milioni di pasti ogni anno, tra colazioni, pranzi e cene. Nei prossimi cinque anni il servizio di ristorazione ospedaliera in Lombardia sarà al centro di una trasformazione profonda, che abbraccerà aspetti di sostenibilità sociale, ambientale e di governance. Questa importante evoluzione sarà guidata da Vivenda Spa, azienda del Consorzio La Cascina, che da oltre quarant’anni si distingue come leader nella ristorazione collettiva e nel global service.

A partire da febbraio scorso, Vivenda Spa ha iniziato gradualmente a erogare il servizio di ristorazione per gli ospedali di diverse province lombarde, tra cui Milano, Brianza, Bergamo, Brescia, Lecco, Crema, Cremona, Mantova, Lodi, Pavia, Valcamonica e Valtellina. Secondo le stime dell’azienda, il processo sarà completato nei prossimi mesi e porterà all’assunzione di più di mille lavoratori in tutta la regione.

Le nuove risorse umane si aggiungeranno agli oltre mille dipendenti della Vivenda Spa già presenti in Lombardia: la società del Consorzio La Cascina arriverà così a contare oltre seimila persone impegnate quotidianamente nei settori della ristorazione e del global service.

Ma non sarà soltanto il personale a beneficiare delle strategie aziendali. Gli investimenti e gli interventi programmati puntano infatti a migliorare significativamente gli standard del servizio, attraverso l’acquisto di nuove attrezzature e macchinari volti a ridurre i consumi energetici ed elettrici, una manutenzione ordinaria più efficiente e tempestiva degli impianti, oltre allo sviluppo di sistemi informatici intelligenti e intuitivi. Questi strumenti permetteranno di monitorare in tempo reale la gestione operativa, il flusso produttivo, i pasti e i loro valori nutrizionali, nonché la contabilità e l’amministrazione dell’intero servizio.

Le parole dell'Ad

“ Per il Consorzio La Cascina, di cui Vivenda è parte insieme a La Cascina Costruzioni e Medihospes, la Lombardia rappresenta un mercato di chiaro riferimento per rilievo degli affidamenti, potenzialità e standard di servizio - spiega Emilio Roussier Fusco, amministratore delegato del Consorzio La Cascina - Ascoltiamo costantemente le esigenze sia della committenza che degli utenti, lavorando quotidianamente per dare risposta nel migliore dei modi alle necessità e fabbisogni ".

Roussier Fusco aggiunge poi: " Abbiamo dato vita, progressivamente, nel tempo ad un’organizzazione radicata nel territorio, professionalizzata ed attenta, per rendere servizi efficaci, efficienti ed adeguati alle aspettative. Milano è stata quindi la scelta naturale per un insediamento qualificato, organizzato che potesse recepire la nuova politica aziendale di cui questo importante risultato è certamente una felice conferma. L’ingresso nel nostro mondo lavorativo di nuove mille unità è per noi ragione di orgoglio; con senso di responsabilità promuoviamo e valorizziamo il buon lavoro. Le risorse umane sono il cuore pulsante delle nostre attività ”.

Alle sue parole si uniscono poi quelle di Edoardo Piumetto, coordinatore di filiale per la Vivenda in Lombardia: “ Siamo molto contenti di iniziare un servizio tanto delicato quanto fondamentale per la collettività. La nostra missione è garantire un’alimentazione di qualità, sicura e nutriente, che supporti la terapia ospedaliera e il benessere complessivo dei pazienti. Offriamo alimenti selezionati e preparati nel rispetto delle norme igieniche e delle certificazioni vigenti, assicurando la massima sicurezza alimentare; curiamo le esigenze nutrizionali di ogni paziente, adattando i menu alle specifiche condizioni di salute; promuoviamo pratiche sostenibili, privilegiando l’approvvigionamento locale e il rispetto dell’ambiente; investiamo nella formazione continua del personale e nell’adozione di tecnologie innovative per migliorare costantemente il servizio offerto. Il nostro impegno si traduce in un servizio attento, dedicato e di eccellenza, affinché ogni paziente possa sentirsi accolto e sostenuto nel percorso di guarigione, nel rispetto della salute e del benessere di tutti" .

Il modello organizzativo

Un servizio di tale complessità e diffusione su un territorio ampio richiede un’organizzazione efficiente, esperta e attenta. Per garantire il massimo livello di efficienza e migliorare costantemente gli standard qualitativi, il valore delle persone — il loro know-how, la formazione e l’esperienza — è imprescindibile. Per progettare il servizio, Vivenda Spa ha coinvolto sia risorse interne sia consulenti esterni, analizzando nel dettaglio le diverse fasi operative e pianificando con precisione ogni aspetto fin dall’inizio dell’appalto. Particolare cura è stata dedicata alla selezione dei fornitori, al controllo della qualità delle materie prime, alla gestione ottimale del magazzino, alla tutela della salute e dell’ambiente, oltre che alle esigenze sociali e al benessere del personale, riconosciuto come elemento chiave per offrire un servizio all’altezza delle aspettative e conforme ai vincoli contrattuali.

La sostenibilità ambientale

Da sempre al centro delle strategie aziendali, la sostenibilità ambientale è un valore fondamentale per Vivenda Spa, ispirata sia dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) sia dagli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Questo impegno riguarda ogni fase della catena produttiva: dalla scelta delle materie prime alla gestione del magazzino, dal trasporto dei pasti con veicoli elettrici all’acquisto di macchinari all’avanguardia, fino all’adozione di stoviglie riutilizzabili e beverini che eliminano l’uso della plastica nel servizio. Anche la composizione dei menu riflette questa attenzione, puntando su prodotti biologici, a filiera corta e a Km 0. Questi ultimi non solo contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale diminuendo trasporti e imballaggi, ma garantiscono anche prodotti locali più freschi e di stagione, preservandone le proprietà nutritive e organolettiche. Si tratta di una scelta sostenibile, economica e capace di valorizzare le realtà del territorio.

Sempre nell’ottica della sostenibilità, Vivenda Spa si impegna a minimizzare rifiuti e scarti nella preparazione dei pasti e a contrastare lo spreco alimentare. Diverse iniziative hanno portato alla collaborazione con associazioni locali, come il Banco Alimentare, che recuperano i pasti non consumati nelle mense per distribuirli gratuitamente a persone in situazioni di difficoltà economica o sociale.

La tecnologia al servizio del paziente

Per ottimizzare la produzione quotidiana, verrà adottato un software avanzato per la pianificazione di tutte le fasi produttive, dall’approvvigionamento fino alla preparazione e al confezionamento dei pasti. Grazie all’applicativo “Material Requirements Planning” (MRP), i tempi di produzione vengono gestiti in modo efficiente, permettendo di preparare i pasti poco prima dell’orario di consumo. Il sistema consente un monitoraggio continuo dei movimenti delle merci, garantendo un livello delle scorte sempre ideale, tenendo conto sia della pianificazione giornaliera che della capacità degli spazi di magazzino.

Dal punto di vista degli utenti, i pazienti potranno accedere a un’app dedicata per consultare il menù del giorno, prenotare i pasti e conoscere nel dettaglio le caratteristiche nutrizionali di ogni portata, migliorando così la gestione della produzione e riducendo gli sprechi alimentari.

Un servizio dedicato ai più piccoli

Il soggiorno in ospedale può essere un’esperienza difficile, soprattutto per i bambini, che spesso affrontano il ricovero con timore. Per rendere il momento del pasto più sereno e familiare, Vivenda Spa ha ideato carrelli a tema colorato e divertente. Lo stesso design gioioso è ripreso anche nelle porcellane utilizzate, pensate appositamente per stimolare i bambini a mangiare e a scoprire con curiosità cosa si nasconde sul fondo del piatto.

Mense più accoglienti e funzionali

Nel quadro del suo piano di investimenti quinquennale, Vivenda Spa interverrà anche sulle sale ristorazione per renderle più accoglienti, funzionali e confortevoli. I lavori di restyling includeranno la tinteggiatura delle pareti con vernici speciali certificate HACCP, la sostituzione degli impianti di illuminazione con lampade LED a basso consumo, l’installazione di pannelli fonoassorbenti per diminuire il rumore negli ambienti, l’adozione di purificatori d’aria e l’acquisto di nuovi tavoli e sedie.

Gestione delle emergenze affidata a professionisti esperti

Per garantire una gestione efficace delle emergenze durante il servizio, Vivenda Spa ha sviluppato protocolli chiari e facilmente applicabili, pensati per assicurare risposte rapide e adeguate. A tal fine, in ogni struttura è disponibile il manuale “Piano di gestione delle emergenze e delle non conformità”. Inoltre, l’esperienza consolidata di Vivenda nel settore della ristorazione ospedaliera ha portato alla creazione di un’unità di crisi, il Comitato Operativo per le Emergenze (C.O.E.

), formato da personale aziendale qualificato e specializzato nella gestione tempestiva di situazioni critiche. A supporto del Comitato opera anche la squadra SOStituzioni, composta da dietiste, cuochi, addetti mensa e autisti pronti a intervenire con efficienza.