Rivoluzione Amazon. Così ora si potranno comprare anche i prodotti "non disponibili"

Ascolta ora 00:00 00:00

Rivoluzione in casa Amazon, che a breve metterà a disposizione di tutti i suoi clienti un servizio aggiuntivo in grado di calamitare ancora più potenziali acquirenti: grazie ad esso, direttamente dall'app del colosso dell'e-commerce, sarà infatti possibile visualizzare dei prodotti messi in vendita dai brand sia nel caso in cui non siano più disponibili che qualora non siano presenti all'interno del catalogo della piattaforma. Per il momento la novità è in fase di sperimentazione negli Stati Uniti, a beneficio di un numero estremamente limitato di utenti dotati di sistemi iOS e Android.

Si tratta di un grande passo in avanti, dal momento che finora la società si era occupata di provvedere alla vendita diretta dei beni o al più di ospitare venditori terzi sui suoi spazi online. La novità è stata annunciata da Rajiv Mehta, vicepresidente di Amazon per la ricerca e lo shopping conversazionale: "Stiamo testando nuove modalità per ampliare la scelta di prodotti e rendere lo shopping ancora più conveniente per i nostri clienti" , ha spiegato Mehta. "Vogliamo offrire un’esperienza più completa, aiutando gli utenti a trovare ciò che cercano, anche se non disponibile direttamente su Amazon" . La strategia è quella di mettere a disposizione degli utenti sulla piattaforma una gamma di prodotti così ampia da non rendere necessario chiudere l'app per completare la propria ricerca altrove.

Dal momento in cui la novità sarà a disposizione di tutti, quindi, quando si effettuerà una ricerca si avranno a disposizione anche soluzioni esterne al sito del colosso dell'e-commerce statunitense: nel caso in cui venga selezionato uno di questi, l'utente riceverà un avviso che lo informerà del fatto che sta per essere trasferito su un portale esterno, dove potrà eventualmente ottenere tutte le informazioni sul prodotto e concludere la transazione. Così facendo, Amazon punta a diventare sempre più indispensabile per gli utenti, spingendoli a restare sull'app anche nel caso in cui la loro ricerca sul catalogo interno non risultasse fruttuosa: tutto a portata di mano, dunque, per cui il traffico della ricerca non sarà a beneficio dei concorrenti.

Nella strategia dell'azienda c'è anche l'obiettivo di offrire ulteriori vantaggi ai clienti Prime, così da incrementare gli abbonamenti: anche alcuni prodotti venduti sui siti di brand esterni potranno essere inseriti nel servizio "Buy with Prime": ciò significa consegne gratuite e rapide, resi semplificati e un'assistenza attiva h24, esattamente come se si acquistasse direttamente sul sito dell'azienda statunitense.