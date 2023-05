Roberto Sergio nel cda Rai, ecco chi è l’erede di Fuortes

Il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, la designazione di Roberto Sergio quale componente del Consiglio di amministrazione della Rai. Il Mef, in Assemblea, formulerà al Consiglio di amministrazione formale proposta di nomina dell'attuale direttore di Radio Rai quale amministratore delegato della società per la restante durata del mandato. Il 63enne prenderà il posto dell’ad dimissionario Carlo Fuortes. Ora la presidente Rai Marinella Soldi dovrà convocare l'assemblea dei soci Rai - attesa per lunedì 16 maggio - e lo stesso giorno potrebbe convocare un nuovo cda per ratificare e votare il nome di Sergio. Quest'ultimo, una volta assunto il ruolo, dovrà nominare il direttore generale, che sarà Giampaolo Rossi.

Chi è Roberto Sergio

Nato a Roma nel 1960, Roberto Sergio è laureato in Scienze Politiche e in Scienze delle Comunicazioni. Il suo percorso professionale prende le mosse nel 1985 presso la Sogei – Società Generale d’Informatica Spa, mentre nel 1997 passa in Lottomatica Italia Servizi, dove assume, in quattro anni di attività, la responsabilità di diversi settori: Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali; Comunicazione e Pubblicità; Sviluppo Business; Marketing e Comunicazione; Direzione Commerciale. Tra il 2001 e il 2003 viene nominato direttore Comunicazione e Immagine e successivamente vice direttore Ggenerale di Lottomatica SpA. Dal 2002 al 2004, inoltre, è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

L’arrivo in Rai è datato 2004 con l’incarico di direttore dell’area Nuovi Media. Tre anni più tardi viene designato presidente di SIPRA – la futura Rai Pubblicità – senza dimenticare l’incarico da consigliere di amministrazione di Rai Net, Rai Click e Rai Set. Nel settembre del 2012 diventa presidente di Rai Way, ruolo mantenuto fino all’aprile del 2015, quando viene scelto per la vice direzione di Radio Rai, ottenendo inoltre il mandato di seguire i rapporti con le consociate del gruppo Rai con la qualifica di direttore.

Alla fine del 2016 Roberto Sergio ottiene la responsabilità ad interim della direzione Radio, ruolo ricoperto a tutti gli effetti a partire dal giugno successivo. Infine, da luglio 2019 è consigliere di amministrazione di PER – Player Editori Radio, mentre dal giugno 2020 è consigliere di amministrazione di Rai Com. Già membro della Commissione Radio CRTV (Confindustria Radio Televisioni), si appresta a intraprendere una nuova e stimolante avventura, quella da amministratore delegato della tv di Stato.