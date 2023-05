Rottura tra sindacati e vertici Rai: confermato lo sciopero del 26 maggio

Si è concretizzata la rottura tra i sindacati dei lavoratori della Rai e i nuovi vertici della televisione di Stato: confermato lo sciopero in programma il 26 maggio e le azioni collegate. La decisione è stata presa al termine dell'incontro con i nuovi responsabili di viale Mazzini. In una nota unitaria, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fnc Ugl, Snater e Libersind-Confsal hanno puntato il dito contro la "totale insufficienza delle proposte aziendali" e "l'incomprensibile rigidità relazionale su tutte le tematiche avanzate" . In una nota, la Rai ha reso noto che sabato, alle ore 16.00, "è stato riconvocato il tavolo con le organizzazioni sindacali".

Confermato lo sciopero dei lavoratori Rai

Giovedì i sindacati dei lavoratori Rai hanno incontrato i nuovi vertici aziendali per discutere del dossier canone e dello sciopero, nella speranza di una revoca della protesta. Audite in Commissione Vigilanza, le rappresentanze sindacati avevano puntato il dito: "In attesa di avanzamenti ormai improcrastinabili, siamo fermi ad un' azienda, che da almeno dieci anni, non si sa per quanto tempo ancora, è obbligata a navigare a vista, senza avere certezza su dove e come approdare, con tutto quello che ne consegue in termini di efficienza e tenuta complessiva". "Sebbene si tratti di una competenza esclusivamente aziendale, riteniamo vitale che il Parlamento sia edotto delle criticità palesatesi sul merito della questione. L'azienda, pur riconfermando quanto già esposto con le famose linee guida, e preannunciando una prossima, quanto improbabile, aggiungiamo noi, uscita del Piano Industriale completo, ha comunicato la propria impossibilità a darne dettaglio dei contenuti" , hanno aggiunto Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater, Libersind e Confsal: "Il Piano Industriale mai approvato, e mai stato oggetto di confronto serrato con le parti sociali, presenta, all'avviso di queste organizzazioni sindacati grandi criticità".