Ryanair, nuove tariffe per i bagagli a mano: ira dei passeggeri. Ecco cosa cambia

Ascolta ora 00:00 00:00

Ryanair è pronta ancora una volta a ritoccare alcune tariffe per via dell'introduzione di una modifica relativa al regolamento sui bagagli a mano: aggiungere una seconda valigia selezionando l'imbarco prioritario dopo la prenotazione avrà un costo ancora più elevato. Stando a quanto riferito dalla compagnia aerea irlandese ciò deriverebbe dalla necessità di adeguare tale tariffa ai costi che vengono tradizionalmente addebitati al momento dell'imbarco dei bagagli al gate.

Una decisione che ha creato già qualche malumore tra i passeggeri, specie per il fatto che proprio l'applicazione di costi aggiuntivi al titolo di viaggio è da sempre una delle prassi più avversate di Ryanair: a causa di questo modo di procedere, infatti, il prezzo finale del biglietto è sempre più salato di quello che compare nella tabella iniziale di prenotazione del volo.

Ma cosa sta per cambiare esattamente e perché la compagnia aerea sta scegliendo di intraprendere una strada che porterà inevitabilmente a ulteriori furiose polemiche sui social? Le modifiche, come accennato, colpiranno le variazioni ai bagagli effettuate dopo la prenotazione, con l'obiettivo di incentivare i passeggeri a concludere tutte le operazioni tramite il check in online e snellire le fasi che precedono la partenza, il che comporterebbe, secondo la compagnia aerea, una velocità maggiore e la possibilità di ridurre il numero dei dipendenti a terra e di conseguenza di contenere il costo dei biglietti.

Il prezzo per inserire un bagaglio aggiuntivo rimarrà quindi invariato se esso sarà inserito al momento della prenotazione, mentre crescerà nel caso in cui tale operazione venga effettuata successivamente.

Ad ora nel costo di un biglietto è incluso un bagaglio a mano di dimensioni massime 40x20x25 cm, da verificare prima dell'arrivo in aeroporto per evitare spiacevoli sorprese. Per quanto concerne il bagaglio aggiuntivo, la valigia deve essere massimo di 55x40x20 cm e può pesare fino a 10 chili. Scegliere di portare con sé un secondo bagaglio a mano comporta l'applicazione di una tariffa supplementare compresa tra 6 e 36 euro o sterline, che dipende dalla lunghezza del viaggio o dalla data scelta per volare, e questo costo rimarrà invariato rispetto alla situazione attuale. Richiedere l'imbarco prioritario con secondo bagaglio a mano in un successivamente rispetto alla prenotazione online o in aeroporto diventerà invece più caro, con un minimo di 20 e un massimo di 60 euro o sterline.

Ryanair ha motivato la stangata sui media inglesi parlando di una necessità legata all'adeguamento del costo della modifica post-prenotazione online alle tariffe applicate in aeroporto. Una politica che non stupisce più di tanto, dato che la compagnia aerea irlandese fa tradizionalmente pagare di più per ogni servizio aggiuntivo che arrivi dopo la prenotazione, a partire dalla richiesta di ottenere una copia della carta d'imbarco (20 euro o sterline) o dal check in in aeroporto (fino a 55 euro o sterline).

Aggiungere un bagaglio da 10 kg da imbarcare in stiva (11,99 - 29,99 euro o sterline online) può costare tra 23,99 e 40 euro o sterline se fatto successivamente: stesso discorso per bagagli over 20 kg, per cui si va da un costo di 18,99 - 59, 99 euro o sterline fino a 44,99 - 59,99 euro o sterline per volo.