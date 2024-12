Perché la modalità aereo è necessaria mentre si vola. Lo spiega un pilota

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiunque, una volta salito a bordo di un aereo, viene invitato a impostare il proprio smartphone sulla modalità volo. Si tratta di una procedura standard, rischiesta sempre prima del decollo, come l'invito ad allacciare la cintura di sicurezza e non alzarsi durante le fasi di rullaggio.

Ma per quale motivo è così importante che il cellulare sia in "modalità aereo"? Davvero si possono correre dei rischi? A rispondere è forse la figura più qualificata, ossia un pilota di linea. @perchpoint, questo il nikname usato dall'uomo su TikTok, ha spiegato di aver fatto parte dell'aviazione dell'Esercito degli Stati Uniti prima di diventare un pilota professionista nel 2019. Nel suo breve video ha cercato di spiegare per quale ragione i passeggeri vengono invitati a impostare lo smartphone in quella particolare modalità.

I cellulari non impostati sulla modalità aereo, ha spiegato il pilota, interferiscono con le cuffie di chi conduce il vettore, rendendo difficoltosa la comunicazione con il controllo a terra. Si tratta, insomma, di un effetto davvero molto concreto e potenzialmente pericoloso. Nessuna "cospirazione", dunque. Ci sono delle valide ragioni dietro la richiesta di ogni compagnia.

" Non è la fine del mondo. L'aereo non cadrà dal cielo. E non interferirà nemmeno con i sistemi di bordo ", ha dichiarato il pilota. " Tuttavia, ha il potenziale per interferire con le cuffie" , ha aggiunto, specificando che l'interferenza viene percepita come un ronzio. I piloti vengono quindi disturbati, possono esserci problemi nella ricezione delle coordinate e delle indicazioni provenienti dalle torri satellitari.

Qualcuno ha obiettato ribattendo che, se ci fossero davvero dei gravi rischi, i telefoni sarebbero direttamente vietati a bordo. Il pilota ha però ribadito che l'aereo in sé non rischia nulla, ma chi lo conduce potrebbe andare incontro a delle difficoltà di comunicazione. " I telefoni non in modalità aereo e che interferiscono con le radio sono cose che capitano" , ha precisato. " Dipende da fattori come il gestore telefonico, la posizione dell'aereo, il telefono che cerca attivamente di effettuare o ricevere una chiamata e dove è seduto il passeggero ", ha aggiunto.

Chiaramente, più un passeggero è seduto vicino alla cabina di pilotaggio, maggiori sono le possibilità di interferenza.

Grazie alla modalità aereo i segnali cellulari vengono disattivati, e non provocheranno interferenze sull'aereo.