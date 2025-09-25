Salt Bae apre a Milano: lusso e bistecche dorate nel nuovo Nusr-Et Steakhouse

Nusret Gökçe, meglio conosciuto come Salt Bae, ha inaugurato il suo primo ristorante in Italia: si chiama Nusr-Et Steakhouse e si trova nel cuore di Milano. Il celebre macellaio e chef turco, diventato una star globale grazie al suo iconico gesto di salare la carne con il gomito piegato, continua così la sua espansione nel mondo dell’alta ristorazione internazionale. Dopo il capoluogo lombardo, sono già previste nuove aperture anche a Roma e sul lungomare di Napoli entro la fine dell’anno.

Dove si trova il ristorante di Salt Bae a Milano

Il nuovo Nusr-Et Steakhouse ha aperto le sue porte a Casa Brera, nel centro storico di Milano, precisamente in piazzetta Maurillo Bossi, all’interno del prestigioso Luxury Collection Hotel Milan. La location, recentemente ristrutturata, combina l’eleganza classica di un palazzo di metà Novecento con arredi contemporanei: tavoli in legno, divani in pelle, poltrone grigie e aiuole fiorite rendono l’ambiente raffinato e accogliente. Fiore all’occhiello del locale è anche la cantina dei vini, accessibile agli ospiti per una selezione personalizzata.

Il menù e i prezzi del ristorante milanese di Salt Bae

Come in tutte le sedi della catena, anche a Milano la cucina è orientata verso il lusso estremo, sia per qualità degli ingredienti che per l’esperienza proposta. I prezzi sono in linea con questa filosofia: una porzione di Bresaola di Wagyu costa 60 euro, il New York Striploin 115 euro, mentre il celebre Saltbae Tomahawk arriva a 285 euro. Per concludere, un dolce tipico come il Baklava può arrivare a costare anche 29 euro.

I piatti più iconici sono però quelli ricoperti d’oro commestibile, come il Gold Burger da 150 euro o la Golden Giant Tomahawk, una spettacolare bistecca dorata da ben 690 euro. Anche la carta dei vini riflette l’esclusività dell’ambiente: si parte da circa 75 euro per un Pinot Nero del 2021 e si può arrivare fino a 5.800 euro per una bottiglia di Petrus 2017.

Un'esperienza da VIP nel cuore della città

Con la sua nuova apertura milanese, Salt Bae promette di portare a Milano un’esperienza culinaria fuori dall’ordinario, fatta di spettacolo, lusso e carne d’eccellenza. E come sempre, non è escluso che il famoso chef appaia in sala per esibirsi nel suo gesto iconico, regalando ai clienti un assaggio, letteralmente, del suo personaggio virale.

Chi è Salt Bae: da macellaio virale a imprenditore di successo

Salt Bae – all'anagrafe Nusret Gökçe – è nato in Turchia nel 1983 ed è diventato famoso nel 2017 grazie a un video virale in cui, con un gesto teatrale e distintivo, cospargeva il sale su una bistecca. Da semplice macellaio ad icona dei social media, ha rapidamente trasformato il suo stile scenografico in un brand riconoscibile a livello mondiale.

Da quel momento, ha aperto ristoranti in città come Dubai, New York, Londra, Doha, Beverly Hills e ora anche Milano. Con la sua catena Nusr-Et, ha conquistato celebrità, sportivi e influencer, trasformando ogni cena in un vero e proprio show.