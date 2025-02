Sanremo, acquisto e affitto: ecco quanto costa trovare casa nella città del Festival

Ascolta ora 00:00 00:00

Nell'immaginario collettivo Sanremo è il simbolo del Festival della canzone italiana, un evento annuale in grado di calamitare su di sé tutta l'attenzione mediatica, e non solo nella settimana in cui si svolge la competizione canora. Ciò nonostante, la città resta una meta molto ambita anche aldilà della kermesse musicale, soprattutto da quanti sono alla ricerca di una casa al mare, sia per le vacanze che in pianta stabile.

Secondo un'analisi condotta da casa.it sulla base dei dati di affitto e acquisto inerenti il 2024, Sanremo resta stabilmente il comune italiano non capoluogo di provincia col numero più elevato di ricerche di un'abitazione. In Liguria si tratta del secondo centro più cliccato dopo Genova per trovare case in affitto o in vendita.

Stando al report, l'area con più richesta di informazioni è quella di "Baragallo/Borgo/Ospedale". Completano il podio la zona del "Centro" e quella di "Foce/Semeria/Solaro". A seguire, nell'ordine, risultano "La Brezza/Tre Ponti,/Villetta-San Martino", "Corso degli Inglesi/San Bartolomeo", "Coldirodi/San Romolo-Borello/Varezzo" e infine "Bussana/Poggio".

Andando a esaminare gli affitti, in vetta alla classifica troviamo il Centro, poi l'area Foce/Semeria/Solaro e infine Baragallo/Borgo/Ospedale. Nella ricerca di vendita prevale invece Borgo. Entrando nel dettaglio dei quartieri, per quanto concerne le vendite domina Borgo, mentre gli affitti sono più richiesti per Foce-Semeria, con il Teatro Ariston al secondo posto e Villetta-San Martino al terzo.

Il tipo di casa più ambito è l'appartamento (seguito da case indipendenti e ville), nello specifico soprattutto il bilocale, che precede in classifica trilocale e quadrilocale: predilette le abitazioni da 51-100 mq, che precedono quelle da 26-50 mq e da 101-150 mq. La fascia di prezzo più ricercata è invece quella compresa tra 100.001 e 200mila euro, che precede quella da 50.001 a 100mila euro e quella da 200.001 a 300mila euro. I canoni d'affitto più cliccati sono quelli compresi tra 401 e 600 euro, che precedono quota 601-800 euro e 801-1.000 euro.

E per quanto concerne nello specifico le case vicine all'Ariston? Secondo Immobiliare Insight, un'abitazione nei pressi del teatro sito in Via Giacomo Matteotti 212, vicino al centro storico della città, costa mediamente 3.802 euro a metro quadro.

Prendendo in esame le cifre del 2024 si va da un minimo di 3.110 euro a un massimo di 4.356 euro per mq. L'affitto pesa mediamente 14,56 euro per metro quadro, e si va da un minimo di 11,98 euro fino a 16,79 euro per mq.