Sara Bluma rivela le foto delle violenze domestiche. Can Yaman: "Ti sosterrò"

Negli ultimi giorni, Sara Bluma, modella e attuale compagna dell’attore turco Can Yaman, ha scelto di rompere il silenzio sul suo passato condividendo sui social un racconto drammatico e personale. In un post pubblicato su Instagram, ha mostrato alcune foto legate a un passato di violenze fisiche e psicologiche, subite, secondo quanto riportato, da parte dell’ex compagno, nonché padre del figlio.

Il racconto doloroso di Sara Bluma

Con un messaggio forte e deciso, Bluma ha spiegato perché ha deciso di rendere pubblica la propria storia: “ Sono stata in silenzio per troppo tempo. Ora tocca a me dire la mia versione dei fatti e chiarire la mia situazione. Non sono mai stata legalmente sposata. Ho avuto una relazione da cui è nato il mio bellissimo bambino, ma quel rapporto era già finito prima che incontrassi Can ”.

L’ex compagno, oggi al centro delle polemiche per le accuse di violenze e per ostacolare, secondo la modella, la relazione tra madre e figlio, non viene mai nominato direttamente. Tuttavia, il riferimento è chiaro: “ Durante la mia precedente relazione ho subito delle violenze fisiche e psicologiche e rischiavo di affrontarne di peggiori rimanendo con lui. Oggi sto ricostruendo la mia vita e lottando per il bene di mio figlio, che amo più di ogni cosa. Ho affidato tutto ai miei avvocati ”. Bluma ha voluto anche mandare un messaggio a tutte le donne che vivono situazioni simili: “ Amore genera amore. È ora di dire basta alla violenza sulle donne e a ogni forma di abuso ”.

Il sostegno pubblico di Can Yaman

Can Yaman non è rimasto in silenzio di fronte al racconto della compagna. L’attore ha condiviso nelle sue Instagram stories alcune delle immagini postate da Sara, scrivendo parole di amore e appoggio: “ Ti amo e farò di tutto per sostenerti ”.

Pochi minuti dopo, però, è arrivata anche la replica decisa a chi li accusa di aver avviato la loro relazione durante il legame di Sara con l’ex compagno. In particolare, l’attacco è rivolto all’influencer di gossip Alessandro Rosica, che aveva insinuato che la relazione tra Yaman e Bluma fosse cominciata clandestinamente, già da oltre un anno.

La replica durissima dell’attore turco

Yaman ha risposto con toni molto accesi, lasciandosi andare a un duro sfogo sui social: “ Questi beceri sono dei cog***ni giganteschi senza vergogna. Io ho conosciuto Sara a un concerto due mesi fa, non un anno fa. L’ex compagno non è mai stato amico mio. Spara solo minc***te. Sono stato troppo elegante per troppo tempo, senza rispondere a questi pezzi di mer*a in generale. Dovete sciacquarvi la bocca prima di parlare di me ”. Le parole dell’attore mostrano chiaramente quanto la situazione sia diventata esplosiva sul piano mediatico, con il loro legame finito al centro di indiscrezioni e attacchi personali.

La storia Instagram pubblicata da Can Yaman

Una storia d’amore tra verità e polemiche

Al netto delle polemiche, la relazione tra Sara Bluma e Can Yaman appare ora più solida che mai, nonostante sia di recente uscita allo scoperto. La loro esposizione mediatica, unita al racconto traumatico del passato della modella, li ha catapultati al centro del dibattito pubblico.

Se da un lato Sara ha scelto laper chiudere definitivamente un capitolo doloroso della sua vita, dall’altro ha trovato nel compagno Can un alleatoe determinato a sostenerla — anche pubblicamente — contro le critiche e le