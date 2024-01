Lo schiaffo di Schlein al Pd, la follia di Veltroni e Kate: quindi, oggi...

- L’oracolo del giorno si chiama Valter Veltroni, intervistato da Repubblica. Per il fondatore del Pd oggi nel mondo le democrazie sarebbero “sotto assedio”. Colpa dei regimi di sinistra come quello cinese, venezuelano, cubano, della Corea del Nord? Oppure di Iran e gli altri Stati arabi? Macché: il pericolo - al netto della Russia - viene da Donald Trump, Javier Milei e Bolsonaro. Gente che ha vinto o che forse vincerà col voto della maggioranza degli elettori ma che a Valter non piace perché sarebbero esponenti del cosiddetto “sovversivismo delle classi dirigenti”. Tipico riflesso sinistro: se non vince l’amico del Pd, o uno che non applica il programma dem, il voto degli elettori non conta un fico secco.

- Non solo. Secondo Veltroni in Spagna “le forze democratiche” fronteggiano “la non accettazione dell’esito da parte degli avversari”. Eccerto: Valter però tralascia il fatto che Pedro Sanchez stia governando con un’accozzaglia post elettorale che non rispetta a pieno il voto degli elettori e che s’è insediato solo garantendo amnistia ai secessionisti, i quali non sembrano essere esattamente l’esempio più fulgido di rispetto della Costituzione di un Paese unitario.

- È vero che “il saluto romano era il gesto di chi mandava, insieme ai nazisti occupanti, gli ebrei nei campi di concentramento”. Ma è altrettanto vero che il pugno chiuso era il gesto di chi si professava fedele a Mosca, Paese in cui milioni di persone venivano spedite nei Gulag. Eppure non ho mai sentito nessuno lamentarsi per questo.

- Ma il meglio arriva dopo. Secondo Valter Veltroni, lo stesso che poche righe sopra aveva dato lezioni di democrazia, la Costituzione non si può modificare “a colpi di maggioranza parlamentare” (e fin qui, discutibile ma comprensibile); ma neppure “a colpi di maggioranza popolare”. Ve lo traduco: secondo l’ex segretario dem, sarebbe deprecabile se la maggioranza degli elettori votasse a favore del referendum costituzionale per istituire premierato. Piccolo appunto: la procedura è prevista dalla stessa Carta che Veltroni decanta e santifica. Dunque non solo sarebbe pienamente democratico, trattandosi del volere della maggioranza, ma pure del tutto regolare. Oppure Valter vuole dirci che quando i governi Prodi, D’Alema e Amato portarono avanti la modifica del Titolo V Costituzione, e la fecero approvare da un referendum a cui partecipò il 34% degli elettori, “non si poteva fare”?

- Titolo di Repubblica dopo l’intervento subito da Kate Middleton in ospedale: “Il principe William solo con i figli: su di lui tutto il peso di corona e famiglia”. Se l’avesse scritto un giornale di destra l’avrebbero accusato di sessismo (“è normale che l’uomo si occupi dei figli, gne gne gne). Ma soprattutto, signori miei: secondo voi davvero l’erede al trono si occupa “da solo” dei figli? È più probabile ci sia una scuola di baby sitter, cortigiani e servitori che renderanno più sopportabile il peso al povero William. Vi assicuro, c’è chi sta peggio.

- Elly Schlein va a Gubbio al Conclave del Pd per parlare di tante cose, dal Green alla sanità agli attacchi alla destra. Ma il climax lo raggiunge con questa frase: "Ci deve essere un meccanismo per cui dai grandi profitti arrivi un contributo equo per i servizi”. Detto dal palco di un resort di lusso, con sauna e centro massaggi, peraltro il tutto pagato coi soldi (pubblici) del gruppo parlamentare Pd, forse stona un tantino.

- Che meraviglia la politica. Ieri si discuteva del fatto che Elly Schlein avesse di fatto disertato il conclave del Pd, essendosi presentata solo oggi per le conclusioni finali. Sapete come ha risposto il segretario Pd? Ecco a voi: “"Ho visto molte elucubrazioni su questo momento di riflessione interna. Anche su 'quando arriva Schlein', 'Schlein non arrivà. Sono arrivata oggi perché ieri sera ho visto il film Kripton di Francesco Munzi”. Cioè: il segretario del partito non va al seminario del suo partito perché impegnata in dibattiti internazionali, lavori parlamentari, riunioni strategiche, incontri di vertice? No: perché impegnata “a vedere un film”. Questo spiega la considerazione che deve avere Elly dei suoi parlamentari e del partito. Chissà come sono stati contenti di sentirla…

- Sul saluto romano di Acca Larentia, dopo la sentenza della Cassazione, il ragionamento più intelligente lo fa Luigi Manconi, ex presidente della Commissione per i diritti umani del Senato. Non esattamente una camicia nera. Dice: “Quei gesti e quelle parole non costituivano un’istigazione a commettere reati”, ma “rimanevano all’interno di una ritualità funeraria”. Anche perché, e questo non lo sottolinea quasi mai nessuno, sia il corteo funebre di Acca Larentia che molti altri del passato non hanno mai dato problemi di ordine pubblico. Come invece spesso accade, quasi sempre direi, con le manifestazioni antagoniste in giro per l’Italia. Dunque vi chiedo: preoccupa più un salito romano o le femministe che cercano di dare fuoco alla sede di Pro Vita “coi Pro Vita dentro”?

- Una ricercatrice italiana sostiene che l’algoritmo della ricerca di Google sia zeppo di maschilismo perché “riproduce il sessismo di chi lo utilizza” e quindi “ra rischia anche di diffondere ulteriormente atteggiamenti patriarcali”. Ora, se gli utenti cercano “donna in cucina” non puoi certo farne una colpa a Google, ma di certo non puoi nemmeno chiedere a un algoritmo di correggere la stortura. Perché significherebbe affibbiare a un ente privato ed esterno il compito di educare, o rieducare, la cittadinanza. E non è mai una buona idea attribuire attribuire a terzi un compito pedagogico-formativo: oggi lo applica sul patriarcato, ma domani?

- So che molti di voi non saranno d’accordo, e pure io preferisco una bistecca vera a una creata in laboratorio, ma ha ragione Giuseppe Remuzzi quando afferma che essere “una cattiva idea vietarne la ricerca e produzione”. Bisogna controllarne qualità e sicurezza? Certo. Può essere usata come grimaldello per ridurre gli allevamenti in onore alle solite ideologie green? Certo che no. Ma vietare significa condannarsi a restare indietro in un settore ad alta tecnologia dove potremmo avere molto da dire e qualcosa su cui investire. E in un mondo che corre non è mai una grande idea.

- Le dichiarazioni di Elly Schlein su Israele fanno riflettere e mettono a nudo tutto l’imbarazzo dem a livello internazionale. Primo: il Pd ha sempre votato a favore dell’invio di armi all’Ucraina, Stato aggredito, dunque non si capisce per quale motivo non dovrebbe inviarle in Israele (se mai ne avessero il bisogno), visto che pure Israele è stata aggredita il 7 ottobre. Con ogni evenienza, si tratta di una discriminazione. Secondo: Israele non ha bisogno delle armi italiane, al netto di quelle che già ha, semmai può essere vero il contrario. Che facciamo: gliele chiediamo indietro? Terzo: inviare armi ad un Paese in guerra espone ad ogni costo al rischio che “vengano utilizzate per commettere crimini di guerra”. Può succedere in Palestina così come in Ucraina. Il punto è che, con una sola frase, Elly ha mostrato le contraddizioni dem. Non vorrebbero inviare armi a Kiev, ma sono costretti. E non sostengono Israele, ma non hanno il coraggio di dirlo.