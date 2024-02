Sciopero e corteo sulle guerre. Ma per l'ideologia pacifista l'Occidente è sempre aggressore

Non tutti ma qualcuno incrocerà le braccia: scuole, asili trasporti... Qualcuno lo farà perché i sindacati di base, insieme con diverse sigle di associazioni di palestinesi, così chiedono di «fermare il genocidio» in corso a Gaza. Quindi oggi sciopero e domani a Milano un corteo nazionale in cui si attendono ovviamente anche i centri sociali che, con i Cub, cercheranno di trovare un accordo con la Questura sul percorso che li escluderebbe dal centro. «Un genocidio come questo avrebbe dovuto essere consacrato da una manifestazione che poteva arrivare nel centro di Milano...», aveva spiegato nei giorni scorsi Walter Montagnoli, esponente della segreteria nazionale Cub, dimenticando forse che da tempo in città il comitato per l'ordine e la sicurezza ha interdetto piazza Duomo e Piazza della Scala ai cortei. Dettagli, ciò che conta è lo sciopero, indetto dai sindacati di base per dimostrare solidarietà ai palestinesi ma probabilmente anche, con un calcolo più politico, per sorpassare a sinistra i confederali e strizzare l'occhio ai lavoratori più schierati. Una volta si scioperava contro padroni e capitalismo, oggi valgono anche la lotta per la pace e il sostegno al capitalismo sionista. «A due anni dell'inizio del conflitto Nato-Russia rilanciamo la mobilitazione contro le guerre imperialiste e costruiamo l'opposizione di classe al governo Meloni» recita un volantino dei sindacati. Solo un appunto. Mentre a Gaza hanno già individuato l'aggressore e chi si difende eroicamente, in Ucraina parlano di guerra Nato-Russia dimenticando forse che qui le responsabilità di chi ha aggredito e di chi si sta difendendo sono più chiare che mai. Come sempre verrebbe da dire: ci sono guerre di «resistenza» e guerre che invece non hanno né padri né madri.