Sciopero lavoratori della scuola: adesione ai minimi storici, solo poco più del 3% sceso in piazza

È stato un flop lo sciopero dei lavoratori della scuola indetto per oggi, 31 ottobre, da Flc Cgil,che aveva organizzato presidi e flash mob in circa 40 città italiane. Alle 12.30 l'adesione su territorio nazionale alla mobilitazione del comparto Istruzione è stata pari al 3.23%. Il dato è basato su una rilevazione che riguarda il 20,48% degli istituti scolastici. Davvero un po' poco se si pensa che quella già minima, rilevala alla stessa ora nella protesta nazionale dell'ottobre 2023, era addirittura maggiore.

Insegnanti tutti in classe

I dati raccontano quindi che la stragrande maggioranza dei lavoratori del comparto scuola e istruzione, compresi anche il personale universitario, gli enti di ricerca, le accademie e conservatori e Istituti Aninsei, ha deciso lavorare regolarmente e non partecipare alla mobilitazione nazionale.

I motivi dello scipero

Alla base della protesta c'è la rivendicazione di: " un contratto giusto e un lavoro stabile ". La legge di bilancio presentata in Parlamento nei giorni scorsi, infatti, " non prevede - si legge in una nota - risorse aggiuntive per i rinnovi contrattuali 2022-2024 e non risolve il problema del potere d’acquisto dei salari a fronte del 18% circa di inflazione. A questo si aggiunge l’annoso problema del precariato: un lavoratore su quattro fra ATA e docenti non ha un contratto stabile e questo arreca un danno non solo alle vite di lavoratrici e lavoratori, ma anche alla didattica e alle studentesse e agli studenti ".

La parole dei sindacati

Alessandro Tatarella, segretario della Flc Cgil Roma e Lazio, denuncia l’inadeguatezza degli aumenti salariali previsti dalla Legge di Bilancio, a fronte di un’inflazione galoppante. “ Il taglio del 5% alla scuola – ha aggiunto – si traduce in un’ulteriore riduzione di 8.000 unità di personale ATA. La mobilitazione prosegue, con lo sciopero generale del 29 novembre ”.

Senza investimenti nel futuro delle nuove generazioni, non c’è futuro per il Paese

, segretario generale Cgil Roma e Lazio, ribadisce l’importanza di investire nella scuola pubblica: “”.