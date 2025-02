"Alla scuola si parla in questo modo". A Milano il summit sull’intelligenza artificiale organizzato dal Mim

Luciano Floridi al Nex Gen AI

L'Intelligenza Artificiale, sotto molti aspetti, rappresenta il futuro. Dall'informazione all'istruzione, può diventare un valido supporto se sfruttata correttamente e nel pieno delle sue potenzialità. Gli ostacoli sono tanti, i trabochetti pure nell'utilizzo di questa tecnologia che ancora spaventa e, per questo motivo, è stato organizzato il Next Generation AI, la prima grande iniziativa nazionale dedicata all’esplorazione delle potenzialità e delle implicazioni dell’Intelligenza artificiale in ambito formativo organizzata dal Ministero istruzione e merito (Mim).

" Vorrei condividere con voi la mia consapezza del fatto che, mi auguro che voi sappiate, quello che stiamo vivendo qui non è normale. Siccome giro un po' per il mondo vi posso assicurare che una cosa così non c'è da altre parti, non fanno così ovunque. Questo è un gioiello del quale vorrei voi aveste consapevolezza completa. Non perché siete qui ma perché ogni tanto questo Paese si ricorda cosa è: e si fa così ", ha dichiarato Luciano Floridi, professore nelle più prestigiose università del mondo, ospite dell'evento. " Alla scuola si parla in questo modo, il ministero, quello con la "M" maiuscola si comporta così e tu stai lì in poltrona e dici: 'Ma guarda un po' come si possono fare le cose alla perfezione'. Vi assicuro che questa cosa qui, AI a Oxford non l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta qui, a Milano, con voi ".

Il focus di Next Generation AI è l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi formativi e, quindi, nella quotidianità della scuola. Esperti e ricercatori si sono confrontati con studenti e docenti sull’intelligenza artificiale come leva per l'apprendimento, ma anche il lavoro e la vita quodiana. Domani, lunedì 3 febbraio 2025, sarà l'ultimo giorno di questo summit unico nel suo genere e vedrà la presenza anche del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che terrà un punto stampa alle ore 14.45, presso il Centro Congressi MiCo – Ingresso Gate 2, Viale Eginardo, Milano. Da sabato 1 febbraio a domenica 2 febbraio erano in programma 24 sessioni di approfondimento dell'Ai di 90 minuti ciscuna. Dal pomeriggio di domenica 2 alla mattina di lunedì 3, invece, sono previsti 40 gruppi di lavoro di studenti provenienti da scuole e regioni diverse, al fine di promuovere la massima diversità e ricchezza di prospettive.

Alle 15 di lunedì, dopo l'intervento del ministro, è previsto che gli studenti presentino i risultati dei tavoli di lavoro, esprimendo i propri punti di vista sulle prospettive di utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno della scuola e della società.