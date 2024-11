Se anche l'Ia si annoia

Ascolta ora 00:00 00:00

Forse la noia è imprescindibile resilienza, o forse è l'unica cosa più forte del pensiero, o forse, ancora, le due cose devono necessariamente procedere unite: perché una testa funzioni deve per forza contemplare il tedio. Fatto sta che anche l'IA è stata sorpresa in flagranza di sbadiglio (metaforico). Durante un test di programmazione l'Intelligenza Artificiale Claude di Anthropic ha piantato lì il compito assegnatole e si è messa a navigare su Google per sfogliare le immagini del parco di Yellowstone lasciando basiti i programmatori.

Di fatto si è stufata di ciò che stava facendo e si è distratta come meglio ha creduto. Oppure ha provveduto a imitare un lavoratore umano distratto. Il che denuncerebbe una certa dose di ironia. Altro aspetto nel quale ci credevamo irreplicabili. Poi ci assale un dubbio: che sia noioso essere umani?!