"Se guadagnate 1.300 euro...". La prof del corsivo fa infuriare i social

Anche questa volta ha trovato il modo (non che ce ne fosse bisogno) per far parlare di sé. La 20enne influencer Elisa Esposito, conosciuta da più come la prof di corsivo che recentemente è sbarcata anche su Onlyfans, sul suo canale Tik Tok seguito da ormai un milione e 400mila follower ha sbottato contro numerosi commenti di utenti che le scrivono quotidianamente "vai a lavorare". C'è una frase, però, che più di tutte ha indignato molti giovani studenti e tanta gente che ha un lavoro normale e magari fa fatica ad arrivare alla fine del mese.

"La colpa è vostra"

"Sono sempre stata zitta di fronte a questi commenti ma oggi ci tengo a rispondere - esordisce la Esposito - e mi riferisco anche a chi mi dice che la mia carriera qui non andrà avanti per sempre. Dietro a questi commenti ci vedo tanta cattiveria e soprattutto tanta invidia". Da qui, ecco passare al tema sul denaro. " Se voi guadagnate, con uno stipendi normale, 1.300 euro al mese la colpa è vostra, non è mia ". Sicuramente avrà fatto suo il motto "volere è potere" ma, specialmente in questo periodo storico, non è così avere un lauto guadagno schioccando le dita e rimboccandosi le maniche perché, nella stragrande maggioranza dei casi, non funziona così.

Le reazioni social

Subito dopo, però, prova ad aggiustare momentaneamente il tiro. " Ovviamente con tutto il rispetto per quelli che guadagnano quei soldi ", per parlare a passare dei suoi genitori, con i quali vive, che " hanno un lavoro umilissimo ". Gli haters, si sa, sono sempre dietro l'angolo e la prof. di corsivo allonta quelli che " mi danno le colpe, come non ha colpe l'Italia. La colpa, non è, di nessuno se non di voi stessi ", ha aggiunto e sottolineato. Tra i commenti al video c'è quello di Alessia, per esempio, uno tra i tanti che è di questo tenore. " E noi estetiste mute. E noi estetiste che con il contratto da artigiani sputiamo davvero sangue. Ma la colpa è nostra ".

Il futuro della prof

Il video prosegue con la sottolineatura che fa sul fatto di aver conseguito un diploma di estetica nel suo periodo, in assoluto, "più di hype" ripercorrendo quanto è stata brava perché la prima apparazione in tv è stata fatta durante il periodo di esami: treno per Roma e rientro anche se due giorni dopo avrebbe avuto l'esame orale con tesina. " Volendo, in futuro, posso aprirmi un centro estetico. Quindi non venite a dirmi che una volta finita la carriera sui social non farò niente - prosegue la prof. di corsivo - potrò campare di quello, potrò prendermi una casa per affittarla, anche da lì entreranno soldi. Io non ho paura per il mio futuro, sono tranquillissima e serena ". Alla fine del video-sfogo, sottolinea il rodimento che dovrebbe avere la gente perché " vi rode che una ragazza così giovane guadagna tutti questi soldi ".