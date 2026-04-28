La senatrice a vita Liliana Segre: "Ho quasi 96 anni e ancora mi scrivono "perché non muori?"

"Il mondo dell'odio è talmente vasto ed è sempre più vasto": la senatrice a vita Liliana Segre lo ha sottolineato durante un convegno al Memoriale della Shoah dal titolo "Le vittime dell’odio" organizzato dall’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (Oscad) della Direzione centrale per la Polizia criminale. "Una valanga d'odio che trascina le persone a mandare messaggi a 96 anni "perché non muori?"" ha aggiunto. Si tratta delle stesse minacce che aveva ricevuto al telefono nel 1938, prima della deportazione. "Non posso e non vorrei andare avanti più di tanto" ma "non mi aspettavo che dopo tutto quello che è successo ancora a 96 anni qualcuno mi scrivesse così".

"L’odio è talmente vasto che questa valanga trascina le persone. Io ho quasi 96 anni, sono vicina alla morte, eppure ci sono persone che mi scrivono: ‘Perché non muori’. Ora, certo succederà, magari non nei prossimi giorni". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, in occasione del convegno "Tu cosa pensi - ha domandato al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi - Sarà da curare questo qui o sono da curare io?".

"Non posso prescindere da questo posto.

Ricordo troppo bene il giorno in cui ci sono entrata prigioniera" per un governo che "perseguitava", ha aggiunto la senatrice a vita - "Non posso non notare quanti governi si siano succeduti e quanto l'antisemitismo sia stato sopito. A me non manca un arto ma nella testa sono rimasta così. Non posso cambiare. È parte di me dall'inizio alla fine".