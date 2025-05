"Bassetti è stato ucciso". Ma il servizio del tg è un fake: scatta la denuncia del medico

Ascolta ora 00:00 00:00

I social sono un luogo tanto entusiasmante quanto potenzialmente pericoloso. Nelle ultime ore è diventato virale un clamoroso video fake che simula un servizio del Tg1 che annuncia la morte, o meglio l’omicidio, del medico Matteo Bassetti. L'infettivologo, noto soprattutto durante l’era del Covid, viene dato per “ucciso con colpi di arma da fuoco nella sua auto”. Il video, con una giornalista finta e virtuale, si conclude con un video di Bassetti, sempre generato dall’intelligenza artificiale, che pronuncia frasi deliranti.

Il servizio, per fortuna, è falso. L’annuncio della morte violenta del medico genovese, probabilmente, è l’ennesima goliardata di alcuni ambienti no-vax ormai nemici dichiarati di Bassetti. “Tragedia spaventosa a Roma. Stamattina il famoso dottor Matteo Bassetti è stato mortalmente ucciso con colpi di arma da fuoco nella sua auto in un incrocio trafficato. La polizia ha trovato bossoli di un’arma professionale, si è trattato di un attacco pianificato”, inizia con queste parole il falso servizio del Tg1. "Il giorno prima della sua morte aveva rivelato al nostro corrispondente informazioni scioccanti sul sistema sanitario, che forse gli sono costate la vita”, spiega la finta giornalista. Da qui i deliri di Bassetti creati dall’Ai. “Se continui ad andare in farmacia, preparati al funerale. L’industria farmaceutica è una mafia. Non gli conviene che tu stia bene. Guadagnano sul tuo dolore”. Così comincia il discorso assurdo del finto infettivologo, che segue il finto servizio del Tg1.

La replica di Bassetti è arrivata poco più tardi. “Io non ho più parole – ha scritto in un posto pubblicato sul suo profilo Facebook – Continuano a falsificare la mia voce, a minacciarmi, a dire che sono morto. Ora addirittura che mi hanno sparato. Che brutto mondo!”.

“Possibile che la polizia postale e la magistratura non siano in grado di fermare tutto questo?” si chiede poi l’infettivologo. Il filmato è stato denunciato infatti dallo stesso Bassetti come un attacco da parte di ambienti no-vax.