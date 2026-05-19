Al via la settima edizione del Premio M.Arte: tra i premiati il direttore Tommaso Cerno

In arrivo la settima edizione del Premio M.Arte, martedì 20 maggio alle 19 preso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica. L’evento è promosso dall’associazione M.Arte insieme alla Fondazione Alleanza Nazionale. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale della Capitale, vedrà la partecipazione di diversi esponenti del mondo del giornalismo, dello spettacolo, delle istituzioni e della cultura in una celebrazione dedicata alle figure che si sono distinte per il proprio percorso umano e professionale. I presidenti dell'associazione M.arte e della Fondazione Alleanza Nazionale, Vittorio de Pedys e Giuseppe Valentino, apriranno la manifestazione. A ricevere i riconoscimenti nell’edizione 2026 saranno il regista Pupi Avati, il direttore del Giornale Tommaso Cerno, Franca Melfi e Giorgio Calcara. A consegnare i premi saranno, tra gli altri, il senatore Maurizio Gasparri e l'onorevole Antonio Giordano. L'onorevole Galeazzo Bignami e il professor Francesco Marini ritireranno due targhe commemorative dedicate a Marcello Bignami e ad Annibale Marini

Nel corso dell'evento, verrà anche assegnato un riconoscimento speciale agli Ifo (Istituti Fisioterapici Ospitalieri), realtà d’eccellenza nel campo della ricerca e dell’assistenza sanitaria. Un segnale, questo, che il Premio M.arte conferma la propria attenzione alla sfera sociale accanto alla valorizzazione della cultura e del merito.

La serata, infine, sarà allietata da musica di diversi generi, jazz, pop, classica e sinfonica. Ospiti saranno la pianista Cristiana Pegoraro e la Banda Musicale della Marina Militare, diretta dal capitano di vascello Antonio Barbagallo.