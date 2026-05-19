La Sacher trova casa a Sorrento

Tra Sorrento e Vienna passa una linea sottile fatta di ospitalità storica, rituali codificati e dolci che hanno attraversato i secoli senza perdere riconoscibilità. A maggio il Grand Hotel Excelsior Vittoria apre un nuovo capitolo della propria attività internazionale ospitando un pop-up firmato Hotel Sacher Wien dedicato alla Original Sacher-Torte, uno dei simboli più noti della cultura gastronomica austriaca.

L’operazione mette insieme due indirizzi che condividono una caratteristica ormai rara nell’hôtellerie di fascia alta: essere ancora realtà familiari. Da una parte la famiglia Fiorentino, proprietaria dell’albergo sorrentino dal 1834; dall’altra le famiglie Winkler e Gürtler, custodi del marchio Sacher e di una tradizione che continua a ruotare attorno alla torta inventata da Franz Sacher nel 1832 per la corte del principe Metternich.

L’idea non è quella di una semplice degustazione stagionale. Negli spazi del Grand Hotel Excelsior Vittoria prende forma infatti una ricostruzione dell’atmosfera del Café Sacher viennese, con la ritualità che accompagna da sempre il consumo della celebre torta al cioccolato. Un gesto apparentemente semplice, ma regolato da una liturgia precisa: la fetta servita con panna montata non zuccherata, studiata per bilanciare densità, cacao e dolcezza.

Dietro quella che spesso viene percepita come una torta “classica” si nasconde in realtà un processo produttivo quasi ossessivo. La Original Sacher-Torte continua a essere preparata manualmente secondo la ricetta storica custodita dall’azienda. La lavorazione, spiegano da Sacher, si compone di 34 passaggi che comprendono selezione degli ingredienti, lavorazione del cioccolato, controllo di temperatura e umidità. Un protocollo che nel tempo ha contribuito a trasformare il dolce in un marchio culturale prima ancora che gastronomico.

L’incontro tra le due realtà si inserisce nella strategia del Grand Hotel Excelsior Vittoria di rafforzare il dialogo con marchi storici internazionali. L’albergo sorrentino, affacciato sulla scogliera con vista sul Golfo di Napoli, resta uno dei luoghi simbolo dell’ospitalità italiana di lusso. Nei decenni ha ospitato artisti, scrittori e musicisti, da Richard Wagner a Oscar Wilde, costruendo un’identità legata tanto alla mondanità quanto alla dimensione culturale.

Oggi la struttura conta 80 camere e suite immerse in un parco di due ettari tra agrumi e ulivi. Sul fronte gastronomico l’offerta è guidata dall’executive chef Antonino Montefusco e si divide tra il ristorante stellato Terrazza Bosquet, l’Orangerie e Terrazza Vittoria. Un impianto che punta a tenere insieme alta cucina, ospitalità internazionale e valorizzazione del territorio sorrentina, anche attraverso l’utilizzo di prodotti provenienti dall’orto dell’hotel e dalla Penisola.

Dal canto suo Sacher continua a rappresentare uno dei brand più riconoscibili dell’ospitalità austriaca, con alberghi a Vienna e Salisburgo, il resort alpino di Seefeld e una rete di café che ha contribuito a esportare il mito della Sachertorte ben oltre i confini nazionali. Una macchina perfettamente oliata dove la tradizione resta il principale strumento di marketing, senza bisogno di troppe reinterpretazioni contemporanee.

Il pop-up di Sorrento prova così a costruire un ponte tra due immaginari turistici diversi ma complementari: l’eleganza austro-ungarica dei caffè viennesi e la luminosità

mediterranea della Costiera. Più che un’operazione nostalgica, un modo per ribadire come certi simboli dell’ospitalità europea continuino a funzionare proprio grazie alla loro capacità di restare riconoscibili nel tempo.