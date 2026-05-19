Maldive, recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani dispersi. Erano a 60 metri di profondità

Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Al momento non si sa ancora chi siano. Le operazioni che vedono impegnati i sommozzatori finlandesi riprenderanno domattina. I corpi erano ad una profondità di circa 60 metri.

L'operazione di recupero

"Gli altri due verranno recuperati domani", aveva spiegato a Rainews24 poco prima del recupero il portavoce del governo delle Maldive Mohammed Hussain Sharif. "I corpi erano tutti insieme e si trovavano nel terzo settore della grotta.

Condizioni al limite

"L’immersione è in corso e prevede l’impiego di rebreather a circuito chiuso, DPV e configurazioni ridondanti, sempre in condizioni limite: in un ambiente profondo, ostruito e ad alto rischio", fa sapere Dan Europe in merito alle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti alle Maldive durante un'immersione. "La procedura prevede il posizionamento di linee guida e di recupero dalla superficie fino al livello della grotta, con successivo trasferimento coordinato verso il team della Guardia Costiera. Le attività proseguono in stretto coordinamento con le autorità locali. Dan Europe diffonderà un aggiornamento ufficiale nel primo pomeriggio, al rientro dei subacquei dalla missione operativa".

L'inchiesta per verificare i permessi

"Per quanto riguarda l'inchiesta quello che stiamo cercando di verificare sono stati i permessi", chiarisce Mohammed Hussain Sharif.

"Forse non c'erano tutti i permessi validi ed è per questo che in questo momento, le autorità hanno chiesto alle imbarcazioni di fermare tutte queste operazioni per poter portare avanti l'inchiesta". Ha poi aggiunto che le autorità "non sapevano" che si sarebbe trattato di una immersione nelle grotte.