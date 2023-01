Si accorcia il Roma-Milano: ecco la nuova durata del Frecciarossa

Si accorciano ancora di più i tempi di percorrenza di una delle tratte nazionali più richieste dai passeggeri: Trenitalia ha fatto sapere che la tratta Roma-Milano con il Frecciarossa durerà 2 ore e 45 minuti dal lunedì 23 gennaio. Per adesso ci saranno due collegamenti al giorno che uniranno le stazioni di Rogoredo e Tiburtina senza fare fermate intermedie.

Ecco i nuovi orari

Come ha fatto sapere il Gruppo Fs, gli orari dei nuovi collegamenti saranno il Frecciarossa 9682 con partenza dalla stazione di Roma Tiburtina alle 5.30 del mattino e arrivo a Milano Rogoredo alle 8.15: il secondo treno sarà un Frecciarossa 9681 in partenza da Milano Rogoredo alle ore 20.44 e arrivo previsto a Roma Tiburtina alle 23.29. Come detto, i nuovi collegamenti non effettuano fermate a Roma Termini e a Milano Centrale " ma da Tiburtina e da Rogoredo grazie ad altre modalità di trasporto, tra cui le metropolitane o i servizi ferroviari urbani, è possibile raggiungere velocemente il centro e i distretti istituzionali, economici e turistici delle due città ", si legge sul comunicato.

Quali sono gli obiettivi

Gli orari studiati ad hoc consentiranno a tantissimi pendolari e lavoratori di accorciare enormemente i tempi di percorrenza e fare su e giù con le due città più popolate d'Italia. Gli obiettivi del gruppo Fs riguardano " integrazione e intermodalità e un minore congestionamento delle stazioni "di testa", a beneficio, così, anche di una maggiore regolarità del servizio" . La nuova coppia di treni a velocissima percorrenza integra maggiormente la tratta tra la Capitale e il capoluogo lombardo che conta 90 collegamenti quotidiani Frecciarossa tra Roma e Milano oltre a tutti quelli effettuati da Italo.

Con 14 minuti in più di pazienza (2 ore e 59 minuti) sono già operativi da tempo 7 Frecciarossa che non effettuano fermate ma con partenza Roma Termini e arrivo in Milano Centrale mentre sono 81 tutti gli altri collegamenti che presentano fermate intermedie e durata complessiva dei viaggi a 3 ore e 8 minuti. La concorrenza di Italotreno, invece, prevede 64 collegamenti al giorno tra le due grandi città con il nostop che impiega 3 ore e 10 minuti dalla partenza all'arrivo. In questo modo l'offerta nazionale è di ben 154 treni al giorno Roma-Milano-Roma che favorisce gli spostamenti di decine di migliaia di pendolari. La maggior parte delle tratte, comunque, favorisce anche chi deve fermarsi a Firenze e Bologna che risultano essere le fermate intermedie dei vari collegamenti tra Milano, Roma e viceversa.