Occhio ai topi d'appartamento: ecco l'errore da non fare con le chiavi

Ascolta ora 00:00 00:00

Lasciare le chiavi inserite nella serratura della porta di casa, abitudine tuttora in voga tra gli italiani, è una pratica scorretta che può comportare dei rischi. A spiegare il perché è l'esperto dell'Istituto Superiore di Pubblica Sicurezza "Netpol" Samuel Prieto. Contrariamente a quanto ci si possa attendere, infatti, non solo non si tratta di un metodo in grado di incrementare il livello della nostra sicurezza tra le pareti domestiche, bensì di una prassi che può diventare in certi casi addirittura controproducente.

Ma perché sarebbe meglio abbandonare questa consuetudine? In primis, precisa l'esperto, per una questione di prevenzione di rischi dinanzi a situazioni emergenziali che potrebbero verificarsi in qualsiasi momento. In caso di emergenza improvvisa, è infatti di fondamentale importanza che soccorritori, vigili del fuoco o forze dell'ordine possano avere un accesso rapido all'abitazione. Secondo motivo, altrettanto importante, è che proprio grazie alle chiavi inserite nella serratura i malviventi, avendo negli ultimi anni affinato le proprie techiche, riescono ad accedere a un'abitazione tramite una sorta di corsia preferenziale.

Uno dei metodi più spesso utilizzati è infatti quello della "pesca": tramite un attrezzo creato ad hoc proprio per agire in situazioni del genere, che viene inserito con precisione tra lo stipite e lo spazio della porta, i topi d'appartamento riescono infatti a "pescare" le chiavi inserite nella toppa. Altro stratagemma è quello che prevede invece di ottenere l'allineamento di perni e controperni: questa condizione viene agevolata proprio dalla presenza della chiave inserita. E tutto questo senza considerare metodi più tradizionali come quelli che prevedono l'uso di gangi o grucce proprio per recuperare le chiavi lasciate dietro la porta. Per andare a letto tranquilli e senza patemi d'animo, spiega Prieto, la soluzione migliore è quella di chiudere a chiave la porta e depositare il mazzo ben lontano da essa. Ancora meglio se a queste precauzioni si aggiunge l'utilizzo di sistemi di antifurto o di videocamere di sorveglianza.

Se poi la propria intenzione è quella di puntare sulla sicurezza dell'uscio di casa, al giorno d'oggi vi sono altri metodi molto più validi, come ad esempio le cosiddette "serrature intelligenti", che consentono di entrare solo con codici o impronte digitali. Eliminare la "chiave fisica", secondo l'esperto, riduce in modo esponenziale i rischi di manomissione tipici delle serrature tradizionali.

Qualora si voglia optare per soluzioni meno costose, è possibile puntare su un tipo di serratura dotata di un pulsante di sicurezza che consente di attivare o disattivare il meccanismo di chiusura/apertura dall'esterno, il tutto senza avere bisogno di lasciare una chiave inserita.