Sicurezza in volo, da ora in poi potremo monitorare i nostri bagagli: ecco come

È stato introdotto un nuovo metodo di gestione dei bagagli che consente ai passeggeri di monitorarli durante e dopo il viaggio, garantendo una maggiore sicurezza dei propri effetti personali. Si tratta del nuovo servizio di Smart Tagged Baggage offerto da Turkish Airlines in collaborazione con Samsung.

Questo nuovo sistema, diventato operativo lo scorso lunedì, permette di tracciare i bagagli in tempo reale mediante un'etichetta intelligente. Turkish Airlines è la prima compagnia aerea ad introdurre questo metodo di monitoraggio, e potrebbe fungere da importante apripista. Permettere ai passeggeri di tenere sotto controllo valigie e borse ha lo scopo di semplificare la loro idenificazione, rendendo più facile la localizzazione in caso di scomparsa. Kerem Kiziltunç, Chief information technologies officer di Turkish Airlines, è a capo di questo ambizioso progetto di digitalizzazione.

Il servizio Smart Tagged Baggage Service è possibile grazie all'interazione con SmartThings Find. In sostanza, i bagagli smarriti dotati di Galaxy SmartTag saranno più semplici da ritrovare. Basterà caricare una foto del bagaglio sull'app, favorendone l'identificazione. Ecco perché si è dimostrata così importante la partnership con Samsung. Nei progetti futuri c'è l'intenzione di ampliare il servizio anche ad altre funzioni, tutte finalizzate a implementare i sistemi di sicurezza. Secondo il SITA Baggage IT Insights Report 2024, un bagaglio su 20 viene smarrito o rubato, pari a 1,8 milioni di bagagli ogni anno. La speranza è che il servizio di Smart Tagged Baggage possa contrastare questo fenomeno.

"Turkish Airlines conferma la sua posizione di leadership nel percorso verso la digitalizzazione. Siamo lieti di collaborare con Samsung per sfruttare la sua tecnologia all'avanguardia a vantaggio dei nostri passeggeri. Continueremo a rafforzare la nostra leadership con collaborazioni tecnologiche che diano priorità alla soddisfazione degli ospiti e stabiliscano nuovi standard per l'industria aeronautica" , ha dichiarato Kerem Kızıltunç, come riportato da Italiavola.com.