La slitta di Babbo Natale è il "volo" più monitorato al mondo

Adesso sta sorvolando la Nuova Zelanda ma presto potrete osservarla sui cieli europei e magari anche quelli italiani: il più famoso sito web per monitorare in tempo reale il traffico aereo di tutto il mondo, Flightradar24, da alcune ore mostra anche la slitta con le renne di Babbo Natale che è "decollata" dai suoi territori d'origine per girare il globo in lungo e in largo.

Il viaggio più seguito

Sembra incredibile ma la magia di questo periodo fa sì che l'unico volo immaginario e che richiama l'essenza del Natale con i racconti che ci hanno fatto quando eravamo piccoli sia, in realtà, più seguito delle migliaia di voli reali: con una media compresa tra 50 e 60mila utenti, il volo R3DN053, il suo codice ufficiale è SLEI è al primo posto di questa speciale classifica mondiale. Decollato dal Polo Nord, si può seguire la sua rotta secondo le opzioni previste come per tutti gli altri voli.

Un vero e proprio boom che già da un paio di anni prende piede dalla vigilia di Natale fino almeno a tutto il 25 dicembre con migliaia di appassionati che seguono questo volo immaginario. I dati del radar di volo mostrano che la velocità delle renne di Babbo Natale ha toccato anche i 2756 km/h e che le slitte, registrata come HOHOHO, stanno volando a oltre 60mila piedi, più o meno 18 km d'altezza.

Il messaggio sui social

" Abbiamo ricevuto la notizia che tutti i regali sono stati caricati e le renne sono pronte. Babbo Natale si sta dirigendo verso est per i primi regali di Natale . Segui Babbo Natale in tempo reale ", si legge sulle pagine social di Flighradar24. Una volta aperta la schermata e cliccato sul simbolo delle renne di Santa Claus appare anche una cascata di fiocchi di neve per rendere questa esperienza virtuale ancora più suggestiva. Per fare un esempio pratico sui numeri, adesso che vi scriviamo il vero volo aereo di Air Canada diretto da Auckland a Vancouver è seguito da circa 1.300 persone, il finto volo delle renne da quasi 58mila utenti.

Sono molto elevate anche le interazioni social di questo speciale viaggio.

