Smartphone o pc? Ecco da dove conviene prenotare per risparmiare sui biglietti aerei

Quando dobbiamo acquistare dei biglietti aerei è possibile avvalerci di qualche trucchetto per cercare di risparmiare un po' sul prezzo, specie in questo momento di caro voli. Come tutti sappiamo, il costo è variabile e la tariffa può cambiare a seconda di certi fattori. Conoscere questi fattori permette di poter cogliere delle occasioni.

Le compagnie aeree, infatti, cercano di piazzare tutti i posti di cui dispongono, dunque non è infrequente che i prezzi possano abbassarsi. Si tratta di una pratica che viene definita in gergo come dynamic pricing, che prevede di modificare rapidamente i costi per fare in modo che più posti possibili a bordo vengano assegnati. Il prezzo, pertanto, varia a seconda della domanda e si aggiorna continuamente. Anche il dispositivo elettronico da cui si effettua la prenotazione può agire sulla tariffa. Ebbene sì, acquistare da un cellulare o da un computer portatile può in alcuni casi fare la differenza.

Secondo la logica del dynamic pricing, un volo quasi vuoto o con molti posti rimasti porta a un inevitabile calo del prezzo. Per lo stesso ragionamento, il costo schizza in alto quando la richiesta è tanta. Adesso persino la posizione di un determinato posto in aereo può portare a delle variazioni di prezzo. A fare la differenza è anche la tempistica, oppure l'orario in cui si decide di prenotare un volo. Ma in che modo può incidere la scelta del dispositivo da cui fare l'acquisto?

Pare ci sia una differenza fra l'effettuare una prenotazione da pc piuttosto che da smartphone. Essendo il cellulare uno dei device più utilizzati, spesso le tariffe ad esso associate sono le più elevate. Si risparmia, quindi, prenotando dal computer portatile. E non finisce qui. Un altro trucco da mettere in pratica è quello di evitare di effettuare troppe volte la ricerca di un volo - più lo cerchiamo, più il prezzo aumenta. A questo si può rimediare muovendosi sul web in modalità incognito.

C'è poi tutta una serie di accortezze da tenere presenti, come prenotare in anticipo (anche 3 mesi prima della partenza in caso di voli nazionali, e 6 mesi in anticipo per i voli internazionali), non acquistare durante gli ultimi giorni che precedono il viaggio, cercare i momenti in cui il prezzo dei

biglietti cala, usare device diversi, scegliere i giorni con meno richiesta (in genere, il martedì e il mercoledì), acquistare di mattina, e iscriversi alla newsletter per restare sempre informato su possibili offerte.