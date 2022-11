"Socialisti naturalmente ladri", "Battuta del c...". Scontro tra Bizzarri e Craxi

" Naturalmente ladri ". Una battuta sui socialisti degli anni '80 pronunciata da Luca Bizzarri in tv ha fatto infuriare Bobo Craxi, figlio dell'ex premier Bettino. E sui social è scattata l'inevitabile lite. L'ex parlamentare ed erede dello storico segretario Psi non ha digerito la freddura pronunciata davanti dal comico genovese e su Twitter ha sfogato il proprio disappunto. Alle rimostranze di Craxi, che ha parlato senza mezze misure di " battuta del ca... ", ha replicato subito l'artista.

La battuta sui socialisti e la reazione di Craxi

" Ieri a Luca Bizzarri è scappata la solita battuta del ca... sui 'socialisti degli anni '80 naturalmente ladri'. Per far incazzare Giovanni Toti, mica noialtri. Amen. Una più una meno in 40 anni ci sta ", ha lamentato sui social Bobo Craxi, riferendosi alle analoghe freddure che solitamente vengono rivolte ai socialisti. Poi la stoccata: " Però avverto, non porta sempre bene. Si finisce ricchi ma tristi a S.Ilario ". Chiamato in causa, il comico ligure che aveva pronunciato quella battuta ha fatto sentire la propria voce in tono irriverente..

Ieri a @LucaBizzarri gli è scappata la solita battuta del cazzo sui “socialisti degli anni ‘80 naturalmente ladri. Per far incazzare @GiovanniTotiNew mica noialtri

Amen. una più una meno in 40 anni ci sta. Però avverto: non porta sempre bene Si finisce ricchi ma tristi a S.Ilario — Bobo Craxi (@bobocraxi) November 16, 2022

Il botta e risposta con Bizzarri

" Chiedo scusa. Anche a tutti i Carabinieri tonti e ai genovesi tirchi ", ha commentato Bizzarri, alludendo ironicamente al fatto che avesse fatto quell'ironia ricorrendo a uno stereotipo. Lite conlusa? Manco per niente. " Insomma hai fatto strike. E al Capitano? ", ha infatti incalzato Bobo Craxi, sempre pronto a difendere la tradizione socialista di cui fu esponente anche in Parlamento. " Sul Capitano le battute non servono, se le fa da solo. Però almeno non si offende, probabilmente perché non le capisce ", ha risposto l'attore, ospite ogni settimana al programma di La7 diMartedì assieme al collega Paolo Kessisoglu.