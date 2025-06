La 20enne Sofia: "Filmo i miei fans. Un noto influencer mi ha violentata”

Sofia ha 20 anni e il decoltée con la scritta «honey». Arriva da Udine e gira l’Italia per incontrare i suoi fans nel Chinotto tour, sessioni sessuali diventate il nuovo trend porno dei social.

Come definisce il suo lavoro?

«Sono una content creator, creo contenuti social».

E dove incontra i suoi fans?

«Quando sono tanti, affitto un appartamento su Booking, a mie spese. Oppure li ricevo in hotel: alla reception avviso che in camera saliranno un po’ di persone ma senza pernottare. Qualche hotel mi ha detto di no».

Conosce Ice Boy e Edoardo?

«Sono i miei social media manager, mi gestiscono il profilo. Mi danno consigli: ad esempio gli orari giusti in cui pubblicare i video (alle 14, alle 18 e alle 21) e qual è la durata ideale dei video».

Che contratto ha con loro?

«Annuale. Loro trattengono una percentuale su quel che guadagno: varia da ragazza a ragazza. E se faccio cambiamenti drastici, ad esempio tingermi i capelli di rosa o fare un nuovo tatuaggio, devo prima avere la loro autorizzazione».

Fa lei i filmati ai suoi fans durante i vostri incontri?

«Sì, di solito uso il treppiede. L’ultima volta però i ragazzi erano 20 e ho avuto bisogno di un aiuto. Con me è venuto un intervistatore».

I video come vengono usati?

«I fans non devono pagare nulla ma devono autorizzare le riprese e firmare per confermare che sono maggiorenni. Poi possono decidere se coprirsi la faccia o no. Quei video finiscono su Onlyfans o sui social in una preview un po’ più soft. Oppure li vendo on line, con prezzi diversi a seconda della lunghezza del filmato. Onlyfans trattiene il 20% su ogni transizione».

Perché ha più di un profilo?

«Ne ho 3. C’è molta concorrenza tra agenzia e alcuni pagano una sorta di hacker per buttare giù, cioè chiudere, i profili delle rivali».

Quanto guadagna?

«Cinquantamila euro netti all’anno. Pago le tasse».

In futuro cosa farà?

«Non farò Onlyfans per sempre. Voglio mettermi in proprio e fare la milf, magari on line. Investirò i soldi in immobili».

Cosa ha studiato?

«Liceo classico europeo, ho studiato tedesco».

Fidanzata?

«No, esco con chi voglio».

La sua famiglia cosa dice?

«Non condivide ma mi supporta. I miei amici mi hanno sempre sostenuto».

E i suoi

«Di solito sono rispettosi e accettano i limiti che dico io. Però una volta mi è capitato di subire violenza fisica e psicologica da un noto influencer. Ho preferito non denunciare».