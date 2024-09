"Ho spinto troppo". Malore per Fabrizio Corona

Ascolta ora 00:00 00:00

Conosciamo molto bene l’indole di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi anche se è lontano dalle aule dei tribunali, non ha smesso di far parlare di sé sia per questioni legate al suo lavoro che in merito alle vicende personali. E, nel corso delle ultime ore, hanno fatto preoccupare alcune storie pubblicate su Instagram in cui è apparso sul lettino di un ospedale. “Niente di preoccupante”, ha tenuto a sottolineare Fabrizio Corona. Ma nonostante questo le foto in questione sono state riportate da diversi siti di gossip.

“Sono stato male”, ha confessato Corona, senza scendere nel dettaglio del malore. Nelle foto si mostra insieme al medico che lo visita e gli misura la pressione. “Ragazzi purtroppo non sono stato bene. Ho spinto troppo e ho lavorato come se avessi 30 anni – ha aggiunto -, ma il fisico non è più quello di prima e ho capito che, a volte, mi devo dare una calmata”. Insomma, la paura è rientrata subito e la condivisione di questo momento privato sarebbe solo un modo per ricordare a se stesso di non strafare.

La storia che ha pubblicato nel corso delle ultime ore ha fatto molto discutere proprio perché, per la prima volta, il celebre fotografo ha mostrato le sue fragilità.

Non è rimasto fuori dalle polemiche e delle faide social ma questa volta non ha potuto fare altrimenti che prendersi una pausa. Come al solito, però, Corona non ha spiegato cosa abbia scatenato il suo malore, preferendo solo rivelare che ha lavorato troppo e che avrebbe bisogno di prendersi qualche giorno di riposo.