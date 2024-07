Specchietti retrovisori chiusi in sosta: ecco perché non è una buona idea

Ascolta ora 00:00 00:00

Una pratica spesso adottata dagli automobilisti potrebbe rivelarsi controproducente; in tanti sono soliti chiudere gli specchietti retrovisori della propria vettura quando la lasciano posteggiata da qualche parte e devono allontanarsi. Si tratta di un modo per proteggere il dispositivo e l'integrità della stessa automobile. A quanto pare, però, questa sarebbe una pratica addirittura dannosa, in grado di provocare effetti contrari rispetto a quanto sperato.

Rischio incidenti aumentato

In quanti chiudono gli specchietti retrovisori per sicurezza, temendo che qualche altro automobilista possa danneggiarli durante una qualche manovra? Purtroppo, secondo chi lavora nel settore, le conseguenze sono spesso e volentieri opposte rispetto a quelle augurate. Chiudere gli specchietti, infatti, incrementerebbe il rischio incidenti, aumentando la possibilità di incorrere in urti con altri veicoli. Sembra un controsenso, è vero. Tant'è che al giorno d'oggi i veicoli più moderni sono dotati di un sistema automatico che provvede da solo alla chiusura dei dispositivi quando il mezzo viene parcheggiato.

La verità, però, è che si tratta di un rischio. Gli automobilisti procedono in questo modo per tutelare l'integrità dell'auto e avere meno problemi con il posteggio, ma questo può provocare seri errori di percezione. Quando chiudiamo gli specchietti, l'auto appare visibilmente più stretta, con conseguente errore di calcolo delle distanze da parte degli altri automobilisti. Pensiamo al momento del posteggio. L'altro guidatore, infatti, potrebbe commettere degli errori di valutazione, avvicinandosi troppo alla nostra vettura. A ciò va aggiunta la fretta e la scarsa attenzione proprie della normale frenesia del traffico. Potremmo quindi trovare l'auto danneggiata, con segni di urto o graffi. Avremo dunque ottenuto l'effetto contrario.

Quando chiudere gli specchietti

Situazione diversa, invece, quando parliamo dei parcheggi a spina di pesce. In questo caso chiudere gli specchietti retrovisori è addirittura consigliato, dal momento che gli spazi delimitati non sono così ampi e la distanza garantita fra i veicoli è davvero minima. In questo caso è davvero difficile che possano verificarsi degli errori di valutazione da parte degli altri guidatori. Stesso discorso per quando ci troviamo a passare in zone molto strette, come l'uscita di un garage.

Ad ogni

modo, è bene ricordare sempre che è severamente vietato circolare senza specchietti retrovisori. In caso di trasgressione, si rischia una sanzione che va dagli 84 a 335 euro ().