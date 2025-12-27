Credeva di stare male, ma scopre di essere incinta: parto choc a La Spezia

Pensava di avere un malore, invece stava per diventare madre. Una storia sorprendente e a lieto fine ha segnato la vigilia di Natale nell’entroterra della provincia di La Spezia, dove una donna di trent’anni ha dato alla luce un bambino tra le mura di casa, scoprendo solo in quel momento di essere incinta.

I dolori scambiati per un malessere

La donna non aveva mai sospettato una gravidanza. I dolori improvvisi, comparsi nelle prime ore della vigilia, erano stati interpretati come un malessere generale. Solo con l’intensificarsi delle contrazioni è emersa la realtà, si trattava dell’inizio del travaglio. Secondo quanto riferito ai soccorritori, la futura madre era completamente ignara di aver portato avanti una gravidanza nei mesi precedenti.

Il parto in casa e i soccorsi

Con l’aiuto del compagno, la trentenne ha partorito in casa un bambino in buone condizioni. Subito dopo è stata effettuata la chiamata al 112. L’operatore del 118 ha mantenuto il contatto telefonico con la donna fino all’arrivo dei soccorsi. In pochi minuti sono giunti sul posto i volontari della pubblica assistenza e il personale sanitario dell’automedica Delta 1, che hanno preso in carico madre e neonato, prestando le prime cure necessarie.

Il trasferimento in ospedale per accertamenti

Considerata la particolarità dell’evento, madre e figlio sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea della Spezia per i controlli di routine. Fortunatamente, entrambi sono risultati in buone condizioni di salute.

Cos’è la gravidanza criptica

L’episodio rientra in un fenomeno noto alla letteratura medica come gravidanza criptica, una condizione in cui la donna non si rende conto di essere incinta fino a uno stadio avanzato o, in casi estremi, fino al momento del parto. Secondo studi scientifici, una gravidanza su circa 475 passa inosservata fino a metà gestazione, mentre una su 2.500 viene scoperta solo al parto.

Altri casi recenti in Italia

Situazioni simili si sono già verificate in altre zone del Paese.

Nell’ultimo anno, casi analoghi sono stati registrati a Treviso, dove una donna si era recata in ospedale per una presunta, e a Lucca, dove una 42enne aveva attribuito i dolori a un, scoprendo la gravidanza solo poco prima del parto.