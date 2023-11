Neve e impianti aperti. Ecco da quando e dove andare a sciare

La stagione sciistica parte con il piede giusto e tutti gli appassionati e operatori del settore si augurano tanta neve sulle piste per tutta la durata della stagione invernale 2023-2024 che in alcune località viene aperta con anticipo per le abbondanti nevicate dei giorni scorsi.

Impianti aperti: ecco dove

A parte le piste d'alta quota dove si trovano i ghiacciai, si può già sciare soltanto a Cervinia, Valle d'Aosta, dove attualmente risultano aperti poco più di 50 impianti su oltre 300 con percorsi per 11 km totali di piste. L'apertura è stata possibile grazie ai due metri di neve attualmente presenti in quota. Situazione simile anche in Alto Adige dove si scia già negli impianti di Solda all'Ortles dove sono già operative tre piste con due impianti e l'altezza del manto nevoso tocca quasi un metro. A Livigno e Riale Val Formazza, come ricorda il Corriere, si può già praticare lo sci di fondo dalla fine del mese di ottobre.

Le date d'apertura

Il grosso, però, deve arrivare ma lo farà con anticipo rispetto agli altri anni: un esempio è dato dal Trentino dove a Madonna di Campiglio ci si preparara ad aprire il prossimo 18 novembre con una settimana di anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente. Dolomiti Superski e Ortler Skiarena, i due maggiori comprensori in provincia di Bolzano, apriranno numerosi impianti sabato 25 novembre mentre la settimana successiva ecco l'apertura anche del "Sellaronda", il giro sciistico attorno alle Dolomiti normalmente preso d'assalto dai turisti specialmene durante Ponti e vacanze di dicembre. Nella data del 25 novembre, invece, sarà possibile utilizzare gli impianti di Cortina d'Ampezzo, Courmayeur, Pila e La Thuile per citare alcune tra le località più famose.

Ancora un po' di pazienza, invece, per tutti gli impianti che apriranno soltanto il 1°dicembre: tra questi citifiamo quelli che fanno parte del Monte Rosa, Bormio, Marilleva, San Martino di Castrozza, Canazei e Pinzolo. Qualche giorno dopo (5 dicembre) ecco la possibiità di sciare anche in Val Gardena e in Alta Badia ma anche ad Arabba (sulla Marmolada) e al Catinaccio-Vigo-Pera di Fassa. Attesa più lunga (7 dicembre) per gli appassionati che vogliono recarsi al Sestriere, Vipiteno e sull'Alpe di Siusi: Tarvisio e Bardonecchia apriranno i battenti, invece, l'8 dicembre.

Non è detto, però, che se dovessero esserci altre precipitazioni nevose anche queste località potrebbe anticipare i tempi comunicando tempestivamente, sui siti web e canali social, l'eventuale apertura al pubblico. La chiusura della stagione sciistica è prevista per il 7 aprile 2024 ma, anche in questo caso, tutto dipenderà dal livello di innevamento e si tratta di una data media indicativa visto che alcune località potrebbero anticipare o posticipare le proprie chiusure.

Ben sapendo che le previsioni meteorologiche non possono andare, con affidabilità, oltre i 3-5 giorni, secondo le previsioni stagionali del Centro Meteo Europeo (Ecmwf) le temperature dovrebbero essere più alte della media per tutto il trimestre invernali ma si dovrebbero anche avere più precipitazioni, il che significa tanta neve fresca in quota sulle piste da sci.