"È stato rapito da Diodato". L'oltraggio alla memoria di Aldo Moro

Il Festival di Sanremo è sempre più social, ma non mancano le storture. Su X, ex Twitter, da un post intriso di black humor è nata una discussione su Aldo Moro e sul presunto rapimento avvenuto a Sanremo per mano di Diodato, tra i trenta artisti in gara. In un climax di sparate, si è arrivati al coinvolgimento di Dargen D’Amico e Ghali. Ma l’ondata di umorismo estremo non s’è fermata al social, ma si è spinta sino a Wikipedia.

Alcuni utenti di internet hanno infatti modificato la pagina Wikipedia dedicata al leader della Democrazia Cristiana, rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978. Qualcuno ha cambiato il testo dell'enciclopedia libera sulla quale chiunque può intervenire oltraggiando la memoria di Aldo Moro con battute di pessimo gusto: "Fu rapito dalle Brigate Rosse, Diodato, Dargen D'amico e Ghali il 6 febbraio 2024 mentre il Governo Amadeus V (in cui veniva garantito l'appoggio esterno si apprestava a sistemare lo scantinato dell'Ariston per l'alloggio del migliore amico della Cuccarini Parlamento" .