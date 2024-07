Avete uno di questi telefoni con Android? Stop agli aggiornamenti, sicurezza a rischio

Ascolta ora 00:00 00:00

Annuncio di Google per i suoi utenti Android: fra poco una delle versioni del sistema operativo lanciato dal colosso di Mountain View non vedrà più caricare gli aggiornamenti sulla piattaforma di Google Play Services. Come molti suoi predecessori, infatti, il sistema è diventato obsoleto e verrà dismesso. Chi ancora lo utilizza, pertanto, dovrà agire di conseguenza: soprattutto per non incorrere in problemi di sicurezza.

Addio ad Android 5 Lollipop

Ad andare in pensione è il sistema operativo Android 5 "Lollipop". Android è un sistema operativo sviluppato da Google per dispositivi mobili e come tanti altri programmi viene regolarmente migliorato grazie agli aggiornamenti. Quando però una versione arriva al punto di essere obsoleta, questi non vengono più rilasciati e si passa al sistema operativo successivo. In realtà, al punto in cui ci troviamo, dovrebbero essere pochi i dispositivi rimasti ad avere ancora Android 5 "Lollipop", ma Google ha comunque voluto avvisare gli utenti, così da permettere loro di agire per tempo. Il rischio, infatti, è che, una volta terminati gli aggiornamenti, si possano creare delle falle, con evidenti rischi per la sicurezza dei device.

Lanciato nel 2014, Android 5.0 è stato il primo, nel 2015, ad essere dotato di Material Design. Lo scorso anno era toccato ad Android 4.0. Adesso sarà la versione numero 5 del sistema operativo con l'iconico robottino verde ad andare in pensione. Gli aggiornamenti saranno ancora garantiti per Android 6.0. Google ha deciso di interrompere il rilascio di aggiornamenti per Android 5 dal momento che ormai sono pochi utenti ad utilizzarlo, si parla dell'1%. Una volta che non sarà più aggiornato, il sistema operativo non potrà più garantire ai dispositivi le nuove funzionalità, né quegli aggiornamenti di sicurezza davvero fondamentali per la tutela dei device e dei dati in essi contenuti. Non solo. Potrebbero addirittura verificarsi dei problemi con alcune applicazioni.

Cosa fare

Nel caso si sia in possesso di un tablet o di uno smartphone con Android 5, niente panico. I dispositivi non cessano di funzionare dopo che vengono interrotti gli aggiornamenti. Non avranno però nuove funzioni disponibili, e non ci saranno più aggiornamenti per quanto concerne la sicurezza.

Se il device in questione contiene password importanti, viene collegato alla rete, ed è magari utilizzato per lavoro, il consiglio è quello di cambiare le chiavi d'accesso o di

sostituirlo con un nuovo device con sistema operativo aggiornato. Si può anche scegliere di continuare a usare il tablet o lo smartphone, senza però collegarlo a, così da non incorrere in pericoli.